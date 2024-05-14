В Эстонии "завернули" заявление об отправке войск в Украину: что стряслось

В правительстве Эстонии сделали новое заявление, опровергнув слова советника президента по безопасности Мадиса Ролла.

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В Эстонии не было серьезного обсуждения насчет отправки в Украину войск / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В правительстве Эстонии не обсуждали отправку в Украину войск, сказал в интервью ERR министр обороны Ханно Певкур. Заявление советника президента по безопасности Мадиса Ролла о возможности реализации такого варианта, скорее всего, были ошибочной интерпретацией СМИ.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", - сказал Певкур.

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По его словам, идея отправки военнослужащих Запада не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского союза.

"Я думаю, что там (в издании Breaking Defense), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку", - добавил глава эстонского военного ведомства.

Эстония называет приоритетом в помощи Украине отправку боеприпасов и обучение украинских военных.

Войска Запада в Украине - что говорили в Эстонии накануне

Накануне советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл, комментируя вопрос вероятности направления войск в Украину, сказал в интервью Breaking Defense, что правительство "серьезно" обсуждает возможность отправки войск в западные области Украины.

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать", - сказал официальный представитель главы Эстонии.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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