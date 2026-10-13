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Не со спинки и не с рукавов: какой порядок глажки рубашки считается правильным

Дарья Пшеничник
13 октября 2026, 05:11
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Если начать с больших участков, они снова сминаются, пока вы работаете с воротником и рукавами.
Не со спинки и не с рукавов: какой порядок глажки рубашки считается правильным
Как правильно гладить рубашку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

видео дня

Вы узнаете:

  • С какой части рубашки начинать глажку
  • Какую температуру обозначают точки на ярлыке
  • Что делать с рубашкой сразу после глажки

Большинство людей гладят рубашку в неправильном порядке: начинают со спинки или груди, а пока доходят до воротника и рукавов, уже выглаженная ткань снова мнётся на доске. Правильная схема противоположная: сначала мелкие и более плотные детали, а большие поверхности в конце, сообщает венгерское издание Kertvar.

Прежде чем включать утюг, стоит взглянуть на пришитую этикетку. Количество точек на значке утюга указывает максимальную температуру подошвы. Согласно международной маркировке по уходу за текстилем, одна точка означает до 110 °C, две точки - до 150 °C, три точки - до 200 °C. Перечеркнутый утюг означает, что вещь гладить нельзя.

Издание обращает внимание на расхождение: в румынской статье речь шла о 120, 160 и 210 градусах, то есть о значениях, превышающих стандартные. Поэтому ориентироваться следует именно на точки на ярлыке. Хлопок и лен хорошо выдерживают высокую температуру и пар, а на ткани с полиэстером от слишком горячего утюга могут остаться блестящие пятна.

Отдельный нюанс касается отпаривания. Согласно украиноязычной и венгерскоязычной инструкции Philips, которую цитирует Kertvar, для отпаривания регулятор температуры нужно выставлять как минимум на две точки, иначе из утюга может капать вода.

Шесть шагов: от манжет до воротников

Первыми идут манжеты. Их расстегивают и раскладывают на доске, сначала гладят внутреннюю сторону от края к центру, затем внешнюю, если она ещё смята. Вокруг пуговиц работают носиком утюга, а к пластиковым пуговицам подошву не прижимают.

Далее - воротник. Его отгибают вверх и расправляют, гладят короткими движениями от уголков к середине: сначала внутреннюю сторону, затем так же - внешнюю. Линию сгиба сильно прижимать не стоит.

Третий этап - рукава. Их выравнивают по шву и разглаживают ткань рукой. Гладят длинными равномерными движениями от плеча до манжеты, после чего переворачивают. Сдвигать рукав во время работы нельзя, иначе на нём появится двойная стрелка.

Плечи гладят на узком конце доски, натянув на него верхнюю часть рубашки, каждое отдельно и короткими движениями. Спинку гладят сверху вниз, постепенно перемещая рубашку, если она шире доски. Согласно инструкции Philips, для рубашек быстрее работать на широкой части доски.

Последними гладят передние части, каждую отдельно, от плеч вниз. Возле пуговиц снова используют носик утюга, а планку не тянут и не перекручивают. Рубашки в полоску или клетку нельзя растягивать, так как узор сместится.

Почему не стоит сразу складывать рубашку

После глажки рубашку вешают на широкие плечики, застегивают одну-две верхние пуговицы и дают ей полностью остыть и высохнуть. Только после этого её можно убирать в шкаф.

Слегка влажную ткань гладить легче. Тёмные рубашки, а также те, что склонны к блеску, рекомендуется гладить с изнаночной стороны или через тонкую ткань.

Смотрите видео о том, как правильно гладить рубашку:

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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