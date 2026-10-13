Летела баллистика, но сигнала не было: тревожные детали удара РФ по Киеву

Балистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки РФ.

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Последствия удара РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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ВСУ не получили информацию о запусках с территории РФ баллистики

Враг нанёс удар по столице 6-ю баллистическими ракетами

Воздушные силы ВСУ сообщили подробности баллистического удара страны-агрессора РФ по Киеву в понедельник вечером, 12 октября.

ВСУ не получили информацию о запусках с территории РФ баллистических ракет, поэтому своевременно не была объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении.

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Уточняется, что в 22:10 враг нанёс удар по столице, предположительно 6-ю баллистическими ракетами (тип уточняется), по нескольким районам Киева.

"Балистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются", - сказано в сообщении.

Какие объекты могут стать целями новой атаки РФ

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия может в ближайшее время нанести по Украине очередной массированный удар. По его оценке, для этого у российских войск есть накопленные запасы вооружения.

Эксперт считает, что Москва уже перешла к осенней кампании, в рамках которой основное внимание уделяется украинской энергетической системе и гражданским объектам. В связи с этим, по его мнению, в дальнейшем следует ожидать новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые могут быть направлены на нарушение её работы.

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Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Как сообщалось, в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Напомним, ранеев Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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