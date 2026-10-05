В Запорожье прогремели взрывы, РФ ударила по жилому дому: что известно о раненых

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье, в результате 5 человек пострадали.

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РФ ударила по жилому дому в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье, 5 человек пострадали

63-летний мужчина в тяжелом состоянии, его госпитализировали с ожогами

Взрывы прогремели в Запорожье в результате удара РФ вчером, 5 октября, в результате есть раненые.

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье, 5 человек пострадали. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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По его данным, 63-летний мужчина в тяжелом состоянии, его госпитализировали с ожогами и взрывной травмой.

"Еще три человека – мужчина 65 лет и женщины 66 и 37 лет – получили помощь амбулаторно", - уточнил он.

По словам и.о. главы Запорожской ОВА, еще один 35-летний мужчина проходит обследование.

Также, по словам Семикина, спасатели эвакуировали трёх человек с 9-го этажа. Они целы и невредимы.

Угроза новых ударов РФ - мнение эксперта

Россия сохраняет возможность повторить масштабную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что возможности российской стратегической авиации для проведения такого удара сейчас существенно ограничены.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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