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В НАТО спрогнозировали агрессию Кремля и раскрыли план разгрома РФ

Алексей Тесля
12 октября 2026, 20:59
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Представлен новый план действий Альянса на случай российского нападения на одну из стран-участниц.
НАТО
Раскрыт сценарий ответа НАТО на агрессию РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В НАТО знают, как реагировать на агрессивные действия РФ
  • Концепция Альянса предусматривает разгром РФ в три этапа

Североатлантический Альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Как пишет Financial Times, представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

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"[Но] учитывая масштабы происходящих действий в виде диверсий и поджогов, я думаю, что население стран Альянса несколько нервничает. И я хочу заверить 1 млрд граждан нашего Альянса: мы справимся с этим. Мы знаем, что нам нужно делать, и знаем, как это сделать", – пояснил он.

По словам высокопоставленного представителя оборонного блока, в НАТО знают, как реагировать на агрессивные действия.

"Также я хочу, чтобы те, кто, возможно, задумывается о том, чтобы нанести нам ущерб, знали: мы всё контролируем. И что им лучше не решаться на какие-либо атаки против Альянса, потому что, повторяю, мы точно знаем, что будем делать в плане обороны", – подчеркнул он.

План НАТО на случай агрессии РФ

При это Гринкевич представил новый план действий альянса на случай российского нападения на одну из стран-участниц. Концепция под названием "Теория победы" (Theory of Victory) предусматривает "разгром противника в три этапа", сообщает Bild.

На первом этапе, получившем название Block ("Блокировать"), силы НАТО должны остановить первоначальную атаку.

Если противник продолжит наступление, альянс перейдет ко второму этапу -Blunt ("Ослабить удар"). Его задача - лишить наступающие войска возможности продвигаться дальше.

Третий этап - Break ("Разгромить") - предполагает уничтожение не только наступающих подразделений, но и всей военной системы, которая обеспечивает их действия. Для этого НАТО планирует перерезать пути снабжения, вывести из строя системы командования и лишить атакующие войска боеспособности.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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