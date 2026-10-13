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Сливочное масло дольше останется мягким и свежим: куда его положить

Инна Ковенько
13 октября 2026, 02:22
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Рассказываем, как хранить сливочное масло, чтобы оно оставалось мягким и не портилось преждевременно.
Сливочное масло дольше останется мягким и свежим: куда его положить
Где хранить сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где хранить сливочное масло, чтобы оно оставалось мягким и свежим
  • Сколько можно хранить соленое масло в холодильнике и морозильной камере
  • Как понять, что масло испортилось

Сливочное масло обычно хранят в холодильнике, однако из-за холода оно становится твёрдым и его трудно намазывать на хлеб. Эксперты советуют альтернативный способ хранения, который поможет сохранить мягкую консистенцию и уменьшить пищевые отходы.

Главред расскажет, при каких условиях масло можно оставлять вне холодильника.

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Как правильно хранить сливочное масло

Специалисты британской компании Wheeldon Brothers объясняют, что соленое сливочное масло можно хранить при комнатной температуре в закрытой масленке. При надлежащих условиях оно может оставаться свежим более двух недель, хотя фактический срок зависит от температуры в помещении и рекомендаций производителя.

Как пишет Express, масленка с крышкой защищает продукт от пыли и загрязнений. Зато оставлять масло открытым или хранить его в поврежденной упаковке не стоит. Также его нужно держать подальше от плиты, духовки и прямых солнечных лучей, чтобы оно не нагревалось и не таяло.

По словам экспертов, масло содержит мало влаги, поэтому менее благоприятно для развития микроорганизмов, чем многие другие молочные продукты. Однако это не означает, что его можно безопасно хранить при комнатной температуре в любых условиях. В жарком помещении лучше не оставлять продукт на столе надолго.

Сколько хранится масло в холодильнике

По данным экспертов, соленое сливочное масло можно хранить в холодильнике от одного до двух месяцев, а в морозильной камере - до девяти месяцев. При этом стоит проверять срок годности на упаковке, ведь он зависит от конкретного продукта и условий хранения.

Как распознать настоящее сливочное масло
Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Главный недостаток холодильника заключается в том, что масло становится твёрдым и его трудно намазывать на хлеб. Чтобы избежать этой проблемы, можно оставлять небольшую порцию в закрытой масленке, а остальное хранить в холодильнике. Так масло будет удобно в использовании, а запас дольше останется охлажденным.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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