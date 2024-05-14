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Россия может ударить по Украине ядерным оружием: генерал-разведчик назвал условие

Юрий Берендий
14 мая 2024, 15:11
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Генерал разведки считает, что если РФ пересечет черту и применит ядерное оружие, то это будет означать для России начало противостояния со всем миром.
Россия может ударить по Украине ядерным оружием: генерал-разведчик назвал условие
Маломуж сделал прогноз относительно войны в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Украинские Силы обороны, при условии надлежащего обеспечения вооружением от западных союзников, смогут провести контрнаступление в 2025 году в направлении временно оккупированного Крыма. Однако, в случае успешного продвижения ВСУ в Крыму, Россия может применить тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью "Главреду" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, сейчас действительно существует угроза применения Россией тактического ядерного вооружения. РФ может прибегнуть к этому шагу, когда украинские войска начнут освобождать Крым.

"Когда мы будем проводить наземные операции на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, Россия будет пытаться сопротивляться, наносить контрудары, но применять тактическое ядерное вооружение вряд ли будет. Это маловероятно", - указывает он.

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Маломуж отмечает, что если Россия пересечет черту и применит тактическое ядерное оружие, противостояние будет не только с Украиной, но и с миром.

Он прогнозирует, что после получения западного вооружения, в частности F-16, ATACMS, дополнительных новых типов французских, немецких и британских ракет Украина сможет наносить удары по тылам российских войск для успешного противодействия планам РФ.

"Это создаст предпосылки для нанесения нами мощных глубинных ударов по тылам врага. Соответственно, наши системы, которые бьют на 80 км, будут уничтожать ресурсы противника в средних тылах, а системы, которые мы получим сейчас от партнеров, будут бить дальше. Так мы сможем эффективно противодействовать врагу на фронте, осуществлять наступательные операции, контрудары и готовить новые наступательные операции там, где враг не ожидает", - отмечает Маломуж.

Генерал разведки отмечает, что комплексные удары по глубоким и средним тылам, по фронтовым позициям, а также возможность атаковать с тыла и флангов позволят освобождать территории.

"В такой ситуации есть перспектива освобождения территорий, что впоследствии позволит двигаться на Крым. Территория названных пяти областей может быть приоритетной для освобождения в конце этого года или в начале 2025 года. Для этого уже будут технологические ресурсы, боеприпасы в достаточном количестве и новая стратегия ведения войны", - говорит он.

Кроме того, он отметил, что Россия не имеет потенциала для системного и глубокого наступления. Сейчас она пытается наступать на шести направлениях, но это дается ей очень сложно.

"Россияне продвигаются очень медленно, по несколько километров. Потери противника огромные. России нужно еще около миллиона человек, а также огромное количество вооружений и техники, чтобы это наступление имело какой-то успех", - резюмировал он.

Россия может ударить по Украине ядерным оружием: генерал-разведчик назвал условие
Зоны поражения ядерным оружием / Инфографика Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - контрнаступление ВСУ в 2025 году

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 мая Министерство обороны РФ объявило о намерении провести учения по использованию нестратегического ядерного оружия. По приказу диктатора Владимира Путина, учения состоятся "в ближайшее время", заявили в МО РФ.

Украина, после утверждения США военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, работает над планами нового контрнаступления в 2025 году. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Американское правительство заявило о готовности поддержать будущее контрнаступление украинских войск в 2025 году. Однако, для этого Вооруженные Силы Украины должны быстро вернуть себе стратегическую инициативу на фронте, поскольку преимущество РФ в 2024 году может стать угрожающим. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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война в Украине Николай Маломуж
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