Угроза штурма на Сумщине: в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ

Только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

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В ВСУ рассказали о готовности отразить атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

По состоянию на утро 14 мая ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи российской границы.

Как заявил в эфире Радио Свобода спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мыснык, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

Он уточнил, что враг стягивал определенные части, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной.

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"Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же и перебрасывают. В частности, граница на Сумщине с РФ - это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они осуществляют наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.). То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ", - говорит спикер ОТГВ "Северск".

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Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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