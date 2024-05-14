Угроза штурма на Сумщине: в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ

По состоянию на утро 14 мая ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи российской границы.
Как заявил в эфире Радио Свобода спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мыснык, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.
Он уточнил, что враг стягивал определенные части, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной.
"Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же и перебрасывают. В частности, граница на Сумщине с РФ - это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они осуществляют наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.). То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ", - говорит спикер ОТГВ "Северск".
Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме
Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.
Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.
Радио Свобода
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