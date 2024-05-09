Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что принятие быстрых и правильных решений международными партнерами Украины может изменить ход войны.

https://glavred.info/ukraine/hod-voyny-mozhet-kardinalno-izmenitsya-u-zelenskogo-nazvali-edinstvennyy-put-10563920.html Ссылка скопирована

У Зеленского рассказали, что может кардинально изменить ход войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украина может кардинально изменить ход войны против России, однако решающим фактором в этом будет позиция стран-союзников. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, у Украины есть политическая воля для принятия нужных и правильных решений в течение всего полномасштабного вторжения.

Однако, он добавил, что страны-союзники Украины не всегда имеют эту политическую волю. Ведь, если бы международные партнеры были готовы принять жесткие решения по российской агрессии, то поражение РФ было бы значительно ближе.

видео дня

"Политической воли не хватает. Если бы было политически-волевое решение стран-партнеров, то мы с вами увидели бы другую математику войны. Не только учитывая количество, производство, но и учитывая скорость логистических решений. Это - единственный путь", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что на Глобальном саммите мира в Швейцарии Украина закрепит свою позицию, что она абсолютно не заинтересована в войне. Основной интерес нашей страны заключается в обеспечении правил и обязательного наказания за преступления. По словам Подоляка, если бы когда-то Россия получила соответствующие наказания за свои действия, то возможно, полномасштабная война не началась бы.

"Если ты не наказываешь за преступления, то они только масштабируются, а цена следующего значительно выше. Если бы Россию наказали за Грузию в 2008 году или за 2014 год, то сегодня мы не имели бы такой войны. Произошло наоборот. С Россией вырос товарооборот. Если сегодня Россию не накажут, то следующий этап войны наступит достаточно быстро. Он будет выше не только для Украины, но и для многих стран", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил, что некоторые люди продолжают применять детскую логику в этом вопросе. Он добавил, что наивно думать, что Россия может вернуться к нормальному состоянию, поскольку там продолжается постоянная мобилизация, действует агрессивная пропаганда, а экономика постоянно милитаризируется. Россияне не проявляют желания идти на диалог и заключать компромиссы, подчеркнул советник главы Офиса президента.

"Вот кто из взрослых людей в странах Европы убеждает в том, что инфантилизм - это правильная стратегия? Как это можно до сих пор не осознать? Остановить нацизм придется только силой. Как это было в 1940 годы, так же и сегодня. Это классика. Нацисты должны быть на скамье подсудимых, а не договариваться о правилах, которые все равно не будут соблюдать", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о проведении Саммита мира

Сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться помешать проведению Саммита мира, запланированного на 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии. По словам Зеленского, во время этого мероприятия страны-участницы рассмотрят вопрос возвращения пленных в формате "всех на всех", гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Участники Саммита мира планируют разработать совместную переговорную позицию 15-16 июня в Швейцарии, которую затем передадут России. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, комментируя интервью заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

Зеленский отметил, что путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, на котором будут обсуждаться механизмы принуждения страны-агрессора России к принятию мирных инициатив.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред