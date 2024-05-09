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Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

Юрий Берендий
9 мая 2024, 21:13
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что принятие быстрых и правильных решений международными партнерами Украины может изменить ход войны.
Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь
У Зеленского рассказали, что может кардинально изменить ход войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украина может кардинально изменить ход войны против России, однако решающим фактором в этом будет позиция стран-союзников. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, у Украины есть политическая воля для принятия нужных и правильных решений в течение всего полномасштабного вторжения.

Однако, он добавил, что страны-союзники Украины не всегда имеют эту политическую волю. Ведь, если бы международные партнеры были готовы принять жесткие решения по российской агрессии, то поражение РФ было бы значительно ближе.

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"Политической воли не хватает. Если бы было политически-волевое решение стран-партнеров, то мы с вами увидели бы другую математику войны. Не только учитывая количество, производство, но и учитывая скорость логистических решений. Это - единственный путь", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что на Глобальном саммите мира в Швейцарии Украина закрепит свою позицию, что она абсолютно не заинтересована в войне. Основной интерес нашей страны заключается в обеспечении правил и обязательного наказания за преступления. По словам Подоляка, если бы когда-то Россия получила соответствующие наказания за свои действия, то возможно, полномасштабная война не началась бы.

"Если ты не наказываешь за преступления, то они только масштабируются, а цена следующего значительно выше. Если бы Россию наказали за Грузию в 2008 году или за 2014 год, то сегодня мы не имели бы такой войны. Произошло наоборот. С Россией вырос товарооборот. Если сегодня Россию не накажут, то следующий этап войны наступит достаточно быстро. Он будет выше не только для Украины, но и для многих стран", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил, что некоторые люди продолжают применять детскую логику в этом вопросе. Он добавил, что наивно думать, что Россия может вернуться к нормальному состоянию, поскольку там продолжается постоянная мобилизация, действует агрессивная пропаганда, а экономика постоянно милитаризируется. Россияне не проявляют желания идти на диалог и заключать компромиссы, подчеркнул советник главы Офиса президента.

"Вот кто из взрослых людей в странах Европы убеждает в том, что инфантилизм - это правильная стратегия? Как это можно до сих пор не осознать? Остановить нацизм придется только силой. Как это было в 1940 годы, так же и сегодня. Это классика. Нацисты должны быть на скамье подсудимых, а не договариваться о правилах, которые все равно не будут соблюдать", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о проведении Саммита мира

Сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться помешать проведению Саммита мира, запланированного на 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии. По словам Зеленского, во время этого мероприятия страны-участницы рассмотрят вопрос возвращения пленных в формате "всех на всех", гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Участники Саммита мира планируют разработать совместную переговорную позицию 15-16 июня в Швейцарии, которую затем передадут России. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, комментируя интервью заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

Зеленский отметил, что путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, на котором будут обсуждаться механизмы принуждения страны-агрессора России к принятию мирных инициатив.

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война в Украине Михаил Подоляк
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