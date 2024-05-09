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Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

Юрий Берендий
9 мая 2024, 18:33
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По данным Рёпке, южная и западная часть села Уманское остается под контролем украинских войск, на этом направлении продолжаются тяжелые бои.
Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил 'тряпку' СССР - Bild
Россияне подняли красную "тряпку" СССР на памятнике погибшим во 2 Мировой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ, deepstatemap

Российские оккупанты смогли продвинуться западнее Авдеевки и зашли в населенный пункт Уманское. Враг установил в центре села флаг СССР. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что после потери контроля над Авдеевкой украинские войска перешли к обороне к западу от города, удерживая позиции на линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. Однако к концу марта эту линию прорвали российские войска, продолжив свое наступление на запад. ВСУ перешли к обороне в следующих селах на запад, первое из которых - Уманское.

По данным Рёпке, теперь российские войска контролируют и это село. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установлен красный флаг СССР с изображением серпа и молота.

видео дня

"Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточенных атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отход украинских войск на запад по северной стороне озера в пределах села", - пишет Рёпке.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Наступление РФ на востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинским войскам удастся стабилизировать фронт, но перед этим ситуация на некоторое время "значительно ухудшится", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он выразил мнение, что ситуацию можно будет выровнять уже в конце мая-начале июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины смогут остановить наступление российских войск после получения новых партий вооружения, включая те, которые будут поступать в рамках принятого в США пакета помощи.

Российские оккупанты прорвали оборону ВСУ в районе села Веселое на Лиманском направлении. Об этом сообщили аналитики из группы DeepState.

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