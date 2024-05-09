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Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал сроки

Яна Ставская
9 мая 2024, 17:44
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В ближайшее время следует ждать резкого обострения обстановки на передовой.
Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал сроки
ВС РФ медленно продвигаются на фронте, ситуация напряженная / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Украинским войскам удастся стабилизировать фронт, однако перед этим ситуация на некоторое время "значительно ухудшится", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В интервью Главреду он сказал, что ситуацию можно будет выровнять уже в конце мая-начале июня.

"Оружие и боеприпасы будут накапливаться, и шаг за шагом это будет давать эффект", - добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

При этом угрозы наступления на Харьков Коваленко не видит. А Украина, по мнению эксперта, будет полностью зависеть от западной помощи еще долгий период.

Новости с фронта - Россия пошла в большое наступление

На украинском фронте наблюдается одна из самых угрожающих ситуаций с начала полномасштабного вторжения РФ, уверен заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Известно, что Россия воспользовалась "окном возможностей" - пока у ВСУ наблюдалась критическая нехватка средств поражения - и пошла в большое наступление, медленно, путем мясных штурмов, продвигаясь на Востоке Украины.

Однако, как отмечает руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, российские военные только начали наступательную кампанию. Точные направления, развития которых хотят добиться вражеские солдаты, пока неизвестны.

"Я вижу, что в мае начнется это большое наступление и будет очень тяжелая летняя кампания", - сказала волонтер.

Например, ВС РФ уже создают группировку войск в Курской области, что в будущем позволит развить наступление в направлении Харькова.

Также формируется "ударный кулак" россиян в направлении Часового Яра. Александр Коваленко считает, что первая волна штурмов начнется уже в конце этой недели.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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