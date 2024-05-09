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Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

Юрий Берендий
9 мая 2024, 16:06
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В ВСУ отметили, что новая модификация ракет типа Х-101/Х-102 имеет увеличенную боевую часть с поражающими элементами и уменьшенный топливный отдел.
Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу
Оккупанты увеличили боевую часть ракет для еще больших разрушений / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В недавнем разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании отмечалось, что российские оккупанты смогли модифицировать ракеты типа Х-101, которыми РФ регулярно наносит удары по Украине. В то же время, модификация этого типа ракет не повлияет на способность украинских систем ПВО их сбивать. Об этом в эфире телемарафона сообщил речной Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, с точки зрения сбития новая модификация ракет типа Х-101/Х-102 ничем не отличается от предыдущей.

"По сбиваемости никоим образом не отличаются, поскольку, скорее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения топливного отдела", - сообщил Илья Евлаш.

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Он добавил, что для врага не нужны ракеты, способные преодолевать тысячи километров, ведь россияне применяют их для поражения целей на значительно меньшем расстоянии.

"Они увеличивают боевую часть с поражающими элементами, которые могут наносить поражение по большей части незащищенных объектов. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют мирные города, то ясно, на что это направлено: на большое количество жертв, на убийство мирных украинцев. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов, в том числе для автомобилей", - отметил представитель ВС ВСУ.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.

По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракетный удар по территории Украины - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Российская Федерация нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Обстрел был направлен на объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.

Во время нападения на Киев в ночь на 8 мая, российские войска использовали ракеты Х-101, изготовленные во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил военный аналитик Сергей Згурец.

Следствием ракетного удара России по энергосистеме 8 мая стал вывод из эксплуатации двух гидроэлектростанций. В результате утренних обстрелов критической инфраструктуры Украины в ночь на 8 мая 2024 года были нанесены значительные повреждения объектам гидроэнергетики. Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укргидроэнерго".

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