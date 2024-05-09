Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

В ВСУ отметили, что новая модификация ракет типа Х-101/Х-102 имеет увеличенную боевую часть с поражающими элементами и уменьшенный топливный отдел.

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Оккупанты увеличили боевую часть ракет для еще больших разрушений / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В недавнем разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании отмечалось, что российские оккупанты смогли модифицировать ракеты типа Х-101, которыми РФ регулярно наносит удары по Украине. В то же время, модификация этого типа ракет не повлияет на способность украинских систем ПВО их сбивать. Об этом в эфире телемарафона сообщил речной Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, с точки зрения сбития новая модификация ракет типа Х-101/Х-102 ничем не отличается от предыдущей.

"По сбиваемости никоим образом не отличаются, поскольку, скорее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения топливного отдела", - сообщил Илья Евлаш. видео дня

Он добавил, что для врага не нужны ракеты, способные преодолевать тысячи километров, ведь россияне применяют их для поражения целей на значительно меньшем расстоянии.

"Они увеличивают боевую часть с поражающими элементами, которые могут наносить поражение по большей части незащищенных объектов. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют мирные города, то ясно, на что это направлено: на большое количество жертв, на убийство мирных украинцев. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов, в том числе для автомобилей", - отметил представитель ВС ВСУ.

Что известно о ракете Х-101 Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракетный удар по территории Украины - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Российская Федерация нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Обстрел был направлен на объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.

Во время нападения на Киев в ночь на 8 мая, российские войска использовали ракеты Х-101, изготовленные во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил военный аналитик Сергей Згурец.

Следствием ракетного удара России по энергосистеме 8 мая стал вывод из эксплуатации двух гидроэлектростанций. В результате утренних обстрелов критической инфраструктуры Украины в ночь на 8 мая 2024 года были нанесены значительные повреждения объектам гидроэнергетики. Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укргидроэнерго".

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