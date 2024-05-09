Россия атаковала Украину новейшей Х-101: эксперт раскрыл, что это значит

У этой российской ракеты было несколько особенностей.

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РФ снова ударила по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты во время атаки на Киев в ночь на 8 мая использовали Х-101, которая была изготовлена во втором квартале 2024 года, то есть, фактически "с конвейера", отметил в своей колонке военный аналитик Сергей Згурец.

Вторая особенность этой ракеты заключается в том, что на ней стояла двойная боевая часть.

"Иначе говоря, в дополнение к основной боевой части весом 450 кг, в ракете была дополнительная боевая часть весом 350 кг. Такие ракеты с двойной боевой частью россияне начали применять с марта", - поделился Згурец. видео дня

Это указывает на то, что оккупанты начали искать варианты более эффективного удара по нашим объектам, считает он.

"Ракета Х-101 была сбита нашим комплексом ПВО и на этом фоне снова встает вопрос об усилении возможностей нашей противовоздушной обороны", - подытожил эксперт.

Массированный удар по Украине 8 мая - главное

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА по территории Украины. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Под удар попали энергообъекты во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В частности, РФ атаковала газохранилище на Львовщине. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

В связи с обстрелами России в Украине сегодня, 8 мая, массово будут выключать свет . В "Укрэнерго" отметили, что это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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