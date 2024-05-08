На фронте погиб герой известного мема 'Ду ю спік паски?'

Парень до полномасштабного вторжения работал менеджером сети кондитерских.

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Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм HONEY. Кафе-кондитерская

На передовой в боях с российскими оккупантами погиб герой известного ролика о "Ду ю спік паски?" Денис Зеленый. До войны мужчина работал менеджером в сети кондитерских. О гибели защитника сообщили его коллеги в среду, 8 мая.

Пользователям сети Денис запомнился креативной рекламой кондитерской. На ролике, который завирусился на страницах украинского кафе, мужчина держит картонку с надписью: "Ду ю спік паски?", а уже через несколько секунд Денис появляется перед зрителями в военной форме и с другой надписью: "Ду ю спік паски? Ес, ай спік. Енд о*ків ту".

видео дня

Игра слов между украинским и английским очень понравилась украинцам. Ролик набрал тысячи просмотров.

Денис служил офицером оперативного батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій" и участвовал, в частности, в боях в Серебрянском лесу.

Гибель военных ВСУ - последние новости

На войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Назарий был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и вернулся снова в армию.

Также Главред писал о гибели на передовой украинского спортсмена-тяжеловеса, чемпиона Европы, участника Олимпийских игр Александра Пелешенко. Парню было 30 лет. Он был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике, где занял 4 место (2016).

Недавно стало известно о гибели в боях известного украинского волонтера Павла Петриченко. До полномасштабного вторжения Павел возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о чем планировали объявить в марте 2022 года.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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