Оценивать эффект от помощи США слишком рано: Остин сделал заявление об успехах ВСУ

Без помощи от США Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян, сказал министр обороны США Ллойд Остин.

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Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Оценивать эффект на фронте от помощи, которую США предоставили Украине, пока "слишком рано". Нужно время, чтобы Киев смог реализовать некоторые из выделенных возможностей. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, представляя в Сенате США бюджетный запрос Министерства обороны на 2025 финансовый год, пишет "Голос Америки".

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин.

Он отметил, что Пентагон подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину", как только финансирование будет одобрено. Министр также подчеркнул, что регулярно общается с украинским коллегой, чтобы следить за важнейшими потребностями ВСУ.

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"Трудно вернуть время, но я считаю, что без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США также отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволила России восстановить свои ресурсы после потерь, нанесенных украинскими силами.

"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для России", - сказал Остин.

По его словам, без помощи КНР Россия не смогла бы наладить свое военное производство на том уровне, который наблюдается сейчас. Остин добавил, что бюджетный запрос позволит США "уверенно и немедленно справиться с вызовом Китая", а также противостоять угрозам со стороны "все более агрессивной путинской России", Ирана, Северной Кореи и глобальных террористических организаций. Остин подчеркнул, что это также поможет сдерживать агрессию против США, их союзников и партнеров.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Помощь Украине от США - подробности

В феврале Сенат утвердил законопроект, предусматривающий $61 миллиард на оплату военной поддержки Украины. Палата представителей надолго притормозила инициативу, поскольку республиканцы не могли договориться с демократами по вопросам нелегальной миграции на границе с Мексикой.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Законопроект получил поддержку большинства конгрессменов - "за" проголосовали 310, "против" - 112.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. А 24 апреля, США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов.

Как сообщал Главред, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, заявил CNN, что официальные лица в США не говорят об этом открыто.

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