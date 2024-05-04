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США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
4 мая 2024, 11:37
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США ведут переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить союзников, которая предоставит Украине помощь на сумму до 50 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
G7, Украина, Россия
Вашингтон хочет помочь Украине через G7 на $50 млрд - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины, УНИАН

Власти США ведут переговоры со странами-партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которая предоставит Украине помощь на сумму до 50 млрд долларов США, причем эти огромные расходы будут погашены за счет доходов от суверенных российских активов, которые были заморожены – и на которые начисляются проценты – в основном в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Есть информация, что вышеуказанный план обсуждается среди стран "Группы семи", причем США настаивают на заключении соглашения во время встречи лидеров G7 в Италии в июне-2024. По их словам, дискуссии на эту тему ‒ весьма сложные (и на достижение соглашения могут уйти месяцы и месяцы).

Как говорят эксперты, данный план говорит о решительной поддержке со стороны Вашингтона после того, как в апреле 2024 года Конгресс одобрил выделение Киеву 61 млрд долларов помощи, которая была задержана на несколько месяцев из-за межпартийных споров. Плюс данный шаг должен также усилить давление на Европейский союз ‒ чтобы в Брюсселе отказались от своих возражений против использования обездвиженных российских активов.

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Ведь на данный момент, Большинство европейских стран выступают против полной конфискации активов и скептически относятся к предложениям, которые, по их мнению, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их опасности возмездия со стороны России.

Конфискация российских активов - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на третьем году полномасштабного вторжения России британские политики так и не смогли реализовать идеи по конфискации российских активов в пользу Украины из-за отсутствия достаточных оснований для таких действий. По данным Politico, эксперты по санкциям и политические аналитики считают, что Великобритания, возможно, никогда не перейдет к конфискации российских денег, поскольку политически это может быть неэффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности западных партнеров передать Украине конфискованные российские активы.

Наиболее вероятно, доходы от замороженных активов России в странах ЕС не будут использованы на финансирование вооружений для Украины, а вместо этого направятся на бюджет или на восстановление. Изменения в рассмотрении вопроса об использовании этих замороженных $300 миллиардов российских активов ожидаются после саммита Большой семерки, заявил советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

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