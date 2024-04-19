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Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2024, 17:02
Министры отложили рассмотрение вопроса о передаче активов до следующего саммита.
G7, Украина, Россия
G7 отложила рассмотрение дела о передаче Украине российских активов / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины, УНИАН

Украина еще не скоро сможет получить российские активы от ЕС. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" одобрили декларацию по итогам встречи в Италии, отложив вопрос передачи активов до следующего саммита, который состоится 13-15 июня. Об этом говорится в тексте заявления.

В то же время Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США осудили войну РФ против Украины. Министры планируют укрепить возможности противовоздушной обороны Украины.

"Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией", - говорится в документе.

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Отмечается, что РФ должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит, атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", - говорится в заявлении.

Конфискация российских активов - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на третьем году полномасштабного вторжения России британские политики так и не смогли реализовать идеи по конфискации российских активов в пользу Украины из-за отсутствия достаточных оснований для таких действий. По данным Politico, эксперты по санкциям и политические аналитики считают, что Великобритания, возможно, никогда не перейдет к конфискации российских денег, поскольку политически это может быть неэффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности западных партнеров передать Украине конфискованные российские активы.

Наиболее вероятно, доходы от замороженных активов России в странах ЕС не будут использованы на финансирование вооружений для Украины, а вместо этого направятся на бюджет или на восстановление. Изменения в рассмотрении вопроса об использовании этих замороженных $300 миллиардов российских активов ожидаются после саммита Большой семерки, заявил советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.

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