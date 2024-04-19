РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

Майор Нацгвардии отметил, что на российские оккупанты на Бахмутском направлении продолжают применять тактику уничтожения позиций ВСУ КАБами.

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Офицер назвал главную проблему для украинских войск на Востоке / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Ситуация на Бахмутском направлении остается достаточно тяжелой. После оккупации Авдеевки, российское командование приняло решение о переброске в район Бахмута основных сил, в частности бронетехники и армейской авиации. Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Обстрелы ФАБами, КАБами осуществляются постоянно. Россияне обстреливают не только жилые кварталы, как обычно. С помощью авиационных бомб оккупанты обстреливают наши позиции в посадках, на полях", - отметил военный.

Он подчеркнул, что российские оккупанты применяют управляемые авиабомбы по любым целям.

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"После Авдеевки они увидели, что уничтожение наших позиций - довольно действенный способ. После того их штурмовой пехоте не нужно штурмовать с боем. Можно просто зайти на позиции, зачистить, добить тех, кто остался. ФАБ не оставляет шансов никому, если попадает на позиции", - сообщил майор НГУ.

Он отметил, что главная проблема для военных на этом направлении боев заключается в том, что с ПЗРК трудно сбить российский самолет армейской авиации.

"У них большая скорость, и они отстреливают тепловые ловушки. Действительно, противник ведет себя очень вызывающе в плане авиации. Он позволяет себе залетать в глубину нашей обороны, пользуясь тем, что у нас недостаточное количество сил ПВО и нашей авиации, которая может им противодействовать", - добавил Кожубенко.

Он отметил, что до тех пор, пока западные союзники не поставят обещанные системы противовоздушной обороны и самолеты, украинским войскам будет трудно притостоять российской армии.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на Бахмутском направлении - наступление РФ на Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, РФ продолжает активные действия на разных участках фронта и готовится к наступлению в июне, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна военная помощь со стороны США, особенно средства противовоздушной обороны.

Российские оккупационные войска продолжают массированные попытки наступления в районе города Часов Яр Донецкой области, сообщил командир батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. За последние три дня оккупанты не смогли достичь успеха на этом направлении фронта.

Украинские военные продолжают удерживать контроль над городом Часов Яр, несмотря на интенсивное применение российскими войсками артиллерии, танков, БпЛА и авиации для обстрела города.

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