Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

В ближайшее время все еще будет прохладно - погоду обуславливают арктические воздушные массы, прогнозирует синоптик.

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Прогноз погоды на апрель 2024 - когда в Украину вернется тепло / Фото: pixabay.com

После резкого похолодания в Украину будет постепенно возвращаться весенняя погода. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, в конце марта и первой половине апреля погоду в Украине определял субтропический воздух. Если говорить о максимальных температурах, они достигали +25 и даже в некоторых районах +29 градусов, передает 24 Канал.

"Такие температуры чрезвычайно высоки и нетипичны для этого периода. Они наблюдаются очень редко, могут отмечаться три раза в 100 лет. И как раз такой случай мы с вами наблюдали", – сказала Балабух.

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С середины месяца и в течение следующей недели погоду будут обуславливать арктические воздушные массы, которые ощутимо снизят температуру.

По словам метеоролога, хотя в Украине значительно похолодает, минимальная температура воздуха останется в пределах нормы. Возможно, что лишь 20 апреля опустится ниже нормы.

Холоднее всего будет в западных регионах Украины. Там возможен снег, а ночные температуры могут опускаться ниже нуля. Однако такая погода типична для этого периода года. Нетипичными были практически летние. температуры, которые наблюдались в начале месяца.

"И если говорить о тенденции, то как раз по тем расчетам, которые сейчас уже есть, мы видим, что такие аномально резкие изменения температуры воздуха, как в сторону повышения, так и снижения, в дальнейшем маловероятны", – сказала Балабух и добавила, что погода в Украине возвращается в норму.

Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре предупреждали, что сильные заморозки ожидаются ночью 20 апреля. В западных, северных и центральных областях в ночные часы похолодает до -3°.

Прогноз погоды на 20 апреля / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине в апреле 2024 - прогнозы

Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024. По его словам, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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