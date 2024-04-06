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Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2024, 22:59
Президент Украины намекнул на то, что западным партнерам невыгодно передавать Украине конфискованные российские активы.
США, Зеленский, ЕС
Зеленский рассказал жесткую правду о помощи от США и ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

США приостановили военную помощь, которая так необходима Украине. Президент Украины Владимир Зеленский предложил выход и отметил, что государство готово брать эту помощь даже в кредит. Об этом он заявил в интервью телемарафону "Единые новости".

"Рассматривается очень много вариантов. Один сенатор недавно был. И он говорит: "А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь?" Я ответил: "А для чего эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на любой вариант". Я вам скажу больше, если бы вы предложили дать пакет в кредит сегодня, или бесплатно все через год, то мы сказали бы только сегодня. Здесь нет никакого выбора. Мы хотим выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями", - сказал Зеленский.

Передача Украине замороженных активов

Президент также очень жестко высказался относительно передачи Украине замороженных российских активов. Зеленский недоволен действиями западных партнеров, которые только говорят об этом, но так до сих пор и не передали Украине средства.

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"Когда британцы говорят, давайте дадим украинцам все эти замороженные активы. Это сотни миллиардов долларов. Замечательно, мы им очень благодарны. Но давайте, чтобы это не было просто публичным сигналом, давайте это сделаем. Просто очень конкретно - то или иное государство ЕС, особенно Бельгия, там 250 миллиардов заморожено, Британия, у них есть эти деньги. Просто пусть возьмут эти деньги и передадут. Взять все деньги и передать Украине", - сказал Зеленский.

Если бы Украина получила эти средства, то их можно было бы потратить на развитие отечественного производства. Зеленский возмущен тем, почему на самом деле партнеры не хотят уже сейчас отдавать Украине эти российские деньги.

"Замороженные активы иногда государства не хотят передать, потому что деньги там, они работают, это как депозит в банке. Оно лежит и дает процент. А если оно будет лежать не там, а у нас, то оно не будет давать процент", - пояснил Зеленский.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также лоббировал республиканцев. В частности, у него состоялся телефонный разговор с Майком Джонсоном, в котором он описал, насколько важен пакет помощи для Украины.

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может содержать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

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