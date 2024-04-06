Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Война в Украине могла зайти в тупик из-за отсутствия помощи от США.

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Война в Украине зашла в тупик / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Офис президента

Война в Украине зашла в тупик. Из-за ситуации на фронте президент Украины Владимир Зеленский оказался перед выбором между плохим вариантом и еще худшим. Об этом сообщает The Washington Post.

Все потому, что США прекратили оказывать военную помощь Украине, а помощи от ЕС недостаточно. Поэтому сейчас перспектив для победы не видно, говорят в издании.

"Сейчас борьба зашла в тупик, украинцы ежедневно гибнут на поле боя. Но украинцы говорят, что прекращение огня также не может начаться, потому что оно просто даст россиянам время пополнить свои силы", - говорится в тексте. видео дня

Сообщается, что Зеленский не соглашается садиться за стол переговоров с РФ, потому что это станет токсичным шагом. К тому же в Украине до сих пор не решили вопрос с усилением мобилизации. Проведение широкомасштабной мобилизации может привести к экономическим проблемам, потому что Украина не сможет выплатить зарплаты всем украинским военным.

"Никто не хочет на самом деле нести ответственность на этом этапе. Но это придется сделать (...) Поэтому вокруг этого также возникает социальное напряжение", - сказал дипломат.

Этот дипломат также заявил, что в таких условиях Украина "не проживет еще 10 лет".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Ситуация на фронте

Ранее Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

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