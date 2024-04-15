Британия никогда не конфискует активы России: в Politico раскрыли истинные причины

Британское право усложняет процедуру конфискации российских активов, пояснили юристы.

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Британия не будет конфисковать российские активы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

На третьем году полномасштабного вторжения страны-агрессора России британские политики так и не смогли воплотить идеи о конфискации российских активов в пользу Украины. Они высказывают мнение, что оснований для такой конфискации пока недостаточно.

"В политике реальность редко совпадает с риторикой. И реальность такова, что Великобритания, вероятно, никогда не конфискует российские деньги", - говорится в публикации Politico со ссылкой на юристов по санкциям и экспертов в сфере политики.

Опрошенные юристы и политические эксперты, приведенные в публикации, отмечают, что хотя политическая риторика может подталкивать к конфискации российских активов, реальность заключается в том, что Великобритания, вероятно, никогда не отдаст предпочтение этому шагу из-за отсутствия юридических оснований и потенциальных последствий.

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Британское право усложняет процедуру конфискации, а учитывая низкую доказательную базу, связь с российским государством становится ключевым аспектом в рассмотрении юридической действительности.

"Британское правительство вряд ли будет чувствовать себя комфортно, устанавливая смелый новый правовой порядок", - сказала юрист по санкциям в Peters and Peters Анна Брэдшоу.

Эксперты высказывают мнение, что отбор и передача российских активов Украине может иметь серьезные последствия для переговоров между Россией и другими странами по урегулированию конфликта. Блокирование российских активов за рубежом было реакцией на полномасштабное вторжение России, но такой шаг вызвал напряжение в международных отношениях и вызвал реакцию со стороны России, что угрожает экономической стабильности.

Впрочем, неоднократные призывы от политиков США и стран Европы о передаче доходов от этих активов Украине свидетельствуют об определенной международной поддержке. Однако реальная реализация этих мер вызывает значительные трудности из-за правовых и политических ограничений, отмечают эксперты.

Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал жесткую правду о помощи от США и замороженных активах РФ. Президент Украины намекнул на то, что западным партнерам невыгодно передавать Украине конфискованные российские активы.

В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия. Это делается с целью поддерживать давление на украинское правительство и население.

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