Британия никогда не конфискует активы России: в Politico раскрыли истинные причины

На третьем году полномасштабного вторжения страны-агрессора России британские политики так и не смогли воплотить идеи о конфискации российских активов в пользу Украины. Они высказывают мнение, что оснований для такой конфискации пока недостаточно.
"В политике реальность редко совпадает с риторикой. И реальность такова, что Великобритания, вероятно, никогда не конфискует российские деньги", - говорится в публикации Politico со ссылкой на юристов по санкциям и экспертов в сфере политики.
Опрошенные юристы и политические эксперты, приведенные в публикации, отмечают, что хотя политическая риторика может подталкивать к конфискации российских активов, реальность заключается в том, что Великобритания, вероятно, никогда не отдаст предпочтение этому шагу из-за отсутствия юридических оснований и потенциальных последствий.
Британское право усложняет процедуру конфискации, а учитывая низкую доказательную базу, связь с российским государством становится ключевым аспектом в рассмотрении юридической действительности.
"Британское правительство вряд ли будет чувствовать себя комфортно, устанавливая смелый новый правовой порядок", - сказала юрист по санкциям в Peters and Peters Анна Брэдшоу.
Эксперты высказывают мнение, что отбор и передача российских активов Украине может иметь серьезные последствия для переговоров между Россией и другими странами по урегулированию конфликта. Блокирование российских активов за рубежом было реакцией на полномасштабное вторжение России, но такой шаг вызвал напряжение в международных отношениях и вызвал реакцию со стороны России, что угрожает экономической стабильности.
Впрочем, неоднократные призывы от политиков США и стран Европы о передаче доходов от этих активов Украине свидетельствуют об определенной международной поддержке. Однако реальная реализация этих мер вызывает значительные трудности из-за правовых и политических ограничений, отмечают эксперты.
Конфискованные активы РФ
Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.
Напомним, что Владимир Зеленский рассказал жесткую правду о помощи от США и замороженных активах РФ. Президент Украины намекнул на то, что западным партнерам невыгодно передавать Украине конфискованные российские активы.
В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия. Это делается с целью поддерживать давление на украинское правительство и население.
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