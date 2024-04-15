В Британии оправдались, почему не помогают сбивать 'Шахеды' в Украине, как в Израиле

Британия боится столкновения с российской армией.

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Почему Британия помогает Израилю сбивать Шахеды, а Украине - нет? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Британия не помогает Украине сбивать "Шахеды", как это было в Израиле, поскольку боится эскалации боевых действий в Европе. Так министр иностранных дел Дэвид Кэмерон ответил на вопрос британского журналиста Ника Феррари в эфире LBC.

По мнению Кэмерона, прямое столкновение войск НАТО и российской армии вызовет "тревожную эскалацию конфликта", цитирует СМИ.

Феррари задал министру вопрос относительно сбития иранских беспилотников над Израилем: "Мы делаем это для Израиля, а почему не для Украины?". Кэмерон назвал это "интересным вопросом"

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"Если вы хотите избежать эскалации - то есть более широкой европейской войны - я думаю, что в таком случае стоит избегать прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации", - сказал Кэмерон.

Зато министр начал напоминать, как Лондон помогал Украине в войне с Россией противотанковым оружием, дальнобойной артиллерией и танками.

Лучшее, что Британия и другие страны могут сделать, - это продолжать выделять финансовую поддержку Киеву, в том числе и передавать средства ПВО, такие как Patriot, считает глава МИД.

Вооруженные силы Великобритании Вооруженные силы Великобритании - армия Соединенного Королевства Великобритании. Главнокомандующий - монарх, король Карл III. Британские ВС находятся под управлением Оборонного Совета Министерства Обороны. Главная задача войск заключается в защите Королевства, заморских территорий, обеспечении безопасности государства и участия в миротворческих миссиях международных организаций. Великобритания является членом НАТО. Численность войск Великобритании - более 196 тысяч военных, пишет Википедия.

Атака Ирана на Израиль - главное

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Отражать атаку Израилю помогали США и Франция. Соседние страны также приняли меры по безопасности.

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова начал рассматривать утверждение пакета помощи Израилю.

Аналитик Иван Киричевский назвал отражение массированного удара по Израилю его партнерами и соседними странами не демонстрацией технологического превосходства, а "испанским стыдом".

Эксперт отметил, что США и другие западные страны тратили на дешевые дроны и баллистику Ирана дорогие ракеты. К отражению атаки также привлекли Саудовскую Аравию, которая имеет 108 пусковых установок Patriot.

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