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Бунт против Путина: в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ

Алексей Тесля
15 апреля 2024, 15:16
В руководстве РФ еще немало рациональных людей, подчеркнул Александр Литвиненко.
Литвиненко, Путин
Александр Литвиненко оценил вероятность переворота в РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко прокомментировал вероятность переворота в стране-агрессоре РФ.

Российская элита однажды может повернуться против диктатора Владимира Путина, заявил он в интервью изданию The Economist.

"В руководстве еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него", - говорит секретарь СНБО.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что для Украины первоочередным является получение реальных гарантий безопасности.

Как уточняется в материале The Economist, Литвиненко был в Москве курсантом-криптологом в элитной академии КГБ. А будучи главой Службы внешней разведки Украины в течение двух лет войны, он занимался подрывом и получением информации от своих бывших коллег. В конце марта он занял одну из самых важных должностей в стране.

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года — заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 по 23 июля 2021 - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

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