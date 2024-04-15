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Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

Яна Ставская
15 апреля 2024, 01:20
Эксперт Иван Киричевский считает, что Запад не продемонстрировал должного технологического преимущества в отражении атаки Ирана на Израиль.
Израиль, Байден, Украина
Иран выпустил по Израилю ракеты и дроны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/WhiteHouse, depositphotos.com/ua

Отражение массированного удара Ирана по Израилю его партнерами и соседними странами стал для Запада не демонстрацией технологического превосходства, а "испанским стыдом", отметил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Аналитик отметил, что США и другие западные страны тратили на дешевые дроны и баллистику Ирана дорогие ракеты.

К отражению атаки также привлекли Саудовскую Аравию, которая имеет 108 пусковых установок Patriot.

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"По меньшей мере 25% всех сбитых воздушных целей (70 дронов и 3 баллистические ракеты), выпущенных по Израилю, приходится на корабли США в регионе, оснащённые преимущественно зенитными ракетами SM-2 и SM-6, "внутренняя" стоимость которых составляет 2 миллиона долларов и 4 миллиона долларов соответственно (об экспортной стоимости лучше не спрашивать). Или же - сообщается, что ракеты и "Шахеды" Ирана, выпущенные по Израилю, сбивала даже Саудовская Аравия, у которой в распоряжении где-то 108 пусковых установок Patriot и даже несколько самолетов AWACS", - рассказывает Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Отдельно эксперт отметил, в каких оперативных условиях происходило отражение атаки Ирана по Израилю. В частности, Иран неоднократно предупреждал Израиль о намерениях нанести удары, чего не делает, например, Россия в отношении Украины.

Киричевский заключает, что даже наличие у Израиля крылатой ракеты под ядерную боеголовку Popeye Turbo дальностью до 1500 км не дало стране должной форы в геополитическом противостоянии.

Атака Ирана на Израиль - главное

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Отражать атаку Израилю помогали США и Франция. Соседние страны также приняли меры по безопасности.

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова начал рассматривать утверждение пакета помощи Израилю.

Эксперты увидели в этом шанс и для ВСУ, поскольку пока в этот законопроект включена и помощь Украине. Хотя, стоит отметить, разговоры об исключении из израильского проекта Украины ходили еще в феврале 2024 года.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, есть высокие риски, что законопроект о помощи Израилю примут без помощи Украине.

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