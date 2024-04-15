Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

Отражение массированного удара Ирана по Израилю его партнерами и соседними странами стал для Запада не демонстрацией технологического превосходства, а "испанским стыдом", отметил эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Аналитик отметил, что США и другие западные страны тратили на дешевые дроны и баллистику Ирана дорогие ракеты.
К отражению атаки также привлекли Саудовскую Аравию, которая имеет 108 пусковых установок Patriot.
"По меньшей мере 25% всех сбитых воздушных целей (70 дронов и 3 баллистические ракеты), выпущенных по Израилю, приходится на корабли США в регионе, оснащённые преимущественно зенитными ракетами SM-2 и SM-6, "внутренняя" стоимость которых составляет 2 миллиона долларов и 4 миллиона долларов соответственно (об экспортной стоимости лучше не спрашивать). Или же - сообщается, что ракеты и "Шахеды" Ирана, выпущенные по Израилю, сбивала даже Саудовская Аравия, у которой в распоряжении где-то 108 пусковых установок Patriot и даже несколько самолетов AWACS", - рассказывает Киричевский.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
Отдельно эксперт отметил, в каких оперативных условиях происходило отражение атаки Ирана по Израилю. В частности, Иран неоднократно предупреждал Израиль о намерениях нанести удары, чего не делает, например, Россия в отношении Украины.
Киричевский заключает, что даже наличие у Израиля крылатой ракеты под ядерную боеголовку Popeye Turbo дальностью до 1500 км не дало стране должной форы в геополитическом противостоянии.
Атака Ирана на Израиль - главное
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Отражать атаку Израилю помогали США и Франция. Соседние страны также приняли меры по безопасности.
На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова начал рассматривать утверждение пакета помощи Израилю.
Эксперты увидели в этом шанс и для ВСУ, поскольку пока в этот законопроект включена и помощь Украине. Хотя, стоит отметить, разговоры об исключении из израильского проекта Украины ходили еще в феврале 2024 года.
По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, есть высокие риски, что законопроект о помощи Израилю примут без помощи Украине.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Решение есть": ВСУ ждет усиление - подполковник назвал, что перебросят на фронт
- Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает - военный
- Помощь на $60 млрд: в Конгрессе дали надежду относительно сроков по пакету для Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред