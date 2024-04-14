"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

Обстановка на восточном фронте обострилась, подчеркнул Назар Волошин.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" обстановка остается сложной, но контролируемой, сообщил спикер ОСГВ подполковник Назар Волошин.

Как подчеркнул он в эфире общенационального телемарафона, наиболее горячими остаются Бахмутское и Авдеевское направления.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" самыми горячими остаются Бахмутское и Авдеевское направления. Ситуация в районе боевых действий сложная, но контролируемая", - рассказал украинский офицер. видео дня

Он подтвердил, что "в последние дни обстановка на восточном фронте обострилась. Это связано с активизацией наступательных действий противника после президентских выборов. Также с тем, что российское военное руководство поставило задачу до 9 мая захватить Часов Яр. Это их определенный символизм".

Волошин отметил, что тактика противника под Часовым Яром по-прежнему заключается в круглосуточном штурме малыми группами в сопровождении артиллерии и авиации с целью взять под контроль город и населенные пункты вокруг него. "Несмотря на это Силы обороны наносят значительный урон противнику в живой силе и технике" на всей линии соприкосновения.

По его словам, учитывая осложнение ситуации, "руководством приняты соответствующие решения (по противостоянию врагу – ред.)… Решения есть, они будут воплощены в жизнь".

На вопрос, успеем ли мы усилить фронт средствами РЭБ и ППО, о чем говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, спикер ответил: "Успеем".

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте

Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

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