Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

Различные заявления лидеров стран Запада – проверка реакции агрессора России на какой-либо сценарий, считает военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

https://glavred.info/ukraine/sushchestvuet-tri-scenariya-zaversheniya-voyny-bolshinstvo-ukrainu-ne-ustraivaet-voennyy-10557797.html Ссылка скопирована

Украине может грозить корейский сценарий - Андрусив / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ

На данный момент существует несколько сценариев завершения войны России против Украины, большинство из них неприятны. В нынешней ситуации реальным сценарием может стать корейский вариант развития событий. Об этом заявил бывший советник Офиса президента и МВД, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он рассказал о том, что заявления западных лидеров не привели к подвижкам в помощи Украине. Сейчас у армии стало еще меньше боеприпасов и возможностей для того, чтобы остановить российских оккупантов.

"Нужно понимать, что есть еще один уровень игры, согласно которому непонятно, каким будет сценарий завершения войны в Украине. Этих сценариев несколько, и в силу обстоятельств большинство из них для нас, к сожалению, неприятны. Первый из них - условный корейский сценарий. Второй сценарий, который пропагандирует Германия, предусматривает фиксацию линии фронта и предоставление членства в НАТО для Украины. Третий сценарий - тоже фиксация этой линии фронта, но при нем на территорию Украины прибывают западные войска, которые должны гарантировать, что перемирие будет стабильным. А различные заявления - это проба пера и изучение реакции россиян на эти сценарии", - считает Андрусив. видео дня

По его мнению, на данный момент единственным реальным сценарием может быть корейский вариант развития событий.

"Единственным реальным сценарием в ситуации, в которой мы оказались (возможно, она еще изменится), является корейский. К тому же я не вижу, чтобы россияне могли рассматривать положительно какие-то другие сценарии. К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Сценарии войны России и Украины – что говорят власти и эксперты:

Президент Владимир Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны. По его словам, если Конгресс США не примет решение о пролонгации военной помощи, Украина проиграет войну, поскольку у страны не будет возможности противостоять агрессии России.

Ситуация может стать опаснее, сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг и назвал два сценария войны в Украине. В первом случае ВСУ будет оказана вся необходимая поддержка и это поможет вернуть территории. Второй сценарий предусматривает угрозу потери еще большего числа территорий.

Украина не понесет значительных территориальных потерь, считает бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. По его мнению, Россия не сможет реализовать свои оккупационные планы даже в случае проведения мобилизации.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред