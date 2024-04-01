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Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун

Андрей Ганжа
1 апреля 2024, 09:00
Украина не понесет больших потерь в территориях, Россия истощена и через 1-2 года Кремль столкнется с серьезными проблемами в экономике, считает Виктор Ягун.
Виктор Ягун
Путин не собирается отдавать власть, но в определенный момент в войсках РФ поймут, что их используют втемную - Ягун / Коллаж Главред

Пока Украина ожидает важного для обороны страны решения США о продлении военной помощи, оккупанты России усилили свое давление. Захватчики значительно увеличили количество ударов с воздуха. Они пытаются разрушить украинскую энергетическую структуру и погрузить Украину в темноту. Харьков, от центра которого до границы с РФ всего 25-30 километров, подвергается усиленным вражеским обстрелам, а пропагандисты угрожают городу еще большим террором.

На международной арене Франция пытается стать локомотивом военной помощи Украине в Европе. Париж в рамках поддержки намерен предоставить бронетехнику, ракеты для ПВО и продолжает поддерживать дискуссию о возможной отправке своих военных подразделений на территорию Украины.

В интервью Главреду бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун оценил угрозу наступления и оккупации агрессором РФ Харькова, объяснил, какие задачи военные подразделения стран НАТО могли бы выполнять в Украине, назвал последствия для России в случае ядерного удара по украинской территории, объяснил, почему российское государство идет по пути СССР, и сделал прогноз о военном перевороте.

Центр национального сопротивления при Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины предположил, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, чтобы возобновить наступательные действия в направлении Харькова. Как вы думаете, какими могут быть угрозы? Какие операции оккупанты могут реализовать в Харьковской области?

Можно перефразировать известную шутку о россиянах - о том, что они пойдут на Париж, только вот Бахмут возьмут: чтобы реализовать хоть какие-то операции в Харьковской области, им сначала нужно взять Часов Яр. О чем можно говорить, если россияне, применяя тактику "мясных штурмов", полгода брали Бахмут, а вокруг Авдеевки топтались еще с 2014 года.

Взять Харьков - это для них как оккупировать Киев за три дня, я эти истории оставляю за пределами здравого смысла. Для того, чтобы окружить Киев, как во времена Второй мировой войны, россиянам нужна группировка, которая должна насчитывать не менее миллиона военных. Чтобы окружить Харьков, нужна 500-тысячная группировка войск, в которой должны быть не только штурмовики, но и бронетехника, авиация и соответствующее логистическое обеспечение. Более того, мы остановили их наступление на Харьков, когда не были к этому готовы, а сейчас вообще другая ситуация: мы готовы, располагаем боеспособными подразделениями и системами противовоздушной обороны вокруг города. Правда, Харьков донимают дальнобойная артиллерия и баллистика, но это уже другая проблема.

Возникает вопрос и относительно способности россиян собрать 300-тысячную группировку. Во-первых, их невозможно собрать сразу. Во-вторых, их надо накормить, экипировать, обеспечить броней и оружием. Самая большая проблема - отсутствие командиров. Группировкой некому управлять. Генералов и полковников наверняка хватает, а младших командиров, которые качественно подготовили и повели бы эти подразделения в бой, нет.

В такой ситуации враг способен лишь компенсировать свои невосполнимые потери. Ежедневно противник теряет на фронте около тысячи военнослужащих, а есть же еще и санитарные потери. Россия может ввести тысячу новых военнослужащих из мобилизационного резерва, который составляет около 30-50 тысяч воинов в месяц. За полгода россияне могут набрать 300 тысяч человек, но все они в боях будут сожжены.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу наступления на Харьков:

Угрозы оккупации Харькова в ближайшей перспективе нет?

Сейчас для Украины нет угрозы больших территориальных потерь.

Мы понимаем, что для захвата масштабных территорий нужны очень большие группировки. Но мы привыкли и к тому, что россияне - авантюристы. Поэтому можем ли мы исключить сценарий, при котором Россия соберет группировку в 150-200 тысяч оккупантов и погонит ее на Харьков или пригород Харькова?

Пусть попробуют.

Что касается авантюризма, здесь бы я отметил наш здоровый авантюризм. У наших войск воевать в море нечем, но они умудрились уничтожить половину российского флота.

В Центре национального сопротивления также отметили, что россияне переориентировались с "Новороссии" на проект так называемой УССР со столицей в Харькове. Что может скрываться за этим "проектом"?

Есть известное выражение о том, что история повторяется дважды: сначала как трагедия, потом - как фарс. В 2022 году россияне попытались воспроизвести в Украине события Чехословакии, когда они в 1968 году провели военно-полицейскую операцию, во время которой ворвались в страну несколькими колоннами и поставили свое правительство. Кстати, во время операции они захватили и аэродром. И уже на этот раз, в Украине, история для россиян стала кровавым фарсом.

Если хотят повторить историю 1918-1919 годов, когда они в противовес УНР создали, мол, первую столицу в Харькове и настоящую Украину, пусть попробуют. История теперь другая, да и харьковчане уже не те.

Почему именно сейчас усилились обстрелы Харькова?

Россияне хотят психологически сломать Харьков. Они звонят и присылают смс-сообщения харьковчанам, в которых требуют выходить на улицы, протестовать и требовать мира. Но с плакатами никто не выходит, потому что люди не хотят, чтобы в их городе произошло то же, что и в Буче.

Сейчас очень много разговоров о возможности введения войск НАТО в Украину. Насколько это реальный сценарий? Могут ли войска Альянса появиться в Украине на определенном этапе войны?

Это критическая ошибка. Войск НАТО в Украине не будет, пока страна не войдет в Альянс. На территории Украины могут появиться представители войск государств, которые являются членами НАТО, это вообще другая история. В рамках двусторонних договоренностей с Киевом могут прибыть, скажем, французы, поляки, литовцы, шведы и британцы. В ближайший период мы можем увидеть в Украине представителей отдельных подразделений.

Что они будут делать? Военные силы этих стран могут обеспечить защиту наших тылов. Например, они могут взять под охрану северную границу с Беларусью. Интересно было бы посмотреть, как пошли бы вперед белорусы, понимая, что перед ними укрепрайоны, которые охраняются условными поляками или шведами. Хотя у самих шведов армия насчитывает 35 тысяч военных, поэтому их появление в Украине эфемерно. У нас некоторые бригады способны прикрыть всю Швецию.

Какую роль могут выполнять французы, сказать трудно. У них есть экспедиционный корпус, который называется Иностранный легион. Впрочем, его численность - всего 20 тысяч военных.

Мы не должны думать, что на Западе готовы отправить в Украину тысячи или миллионы войск. В свое время у французов, немцев и итальянцев были миллионные армии, но теперь война стала другой. Никто таким количеством войск уже не воюет, западный мир работает с технологиями. Сейчас гораздо безопаснее разорвать кассетный боеприпас где-то в воздухе, накрыть территорию в несколько футбольных полей и обеспечить себе спокойную жизнь на несколько дней вперед, чем ставить людей в окопы, чтобы они месяцами там сидели. Вместо наблюдательного пункта можно поставить видеокамеру, а чтобы не использовать авиацию, запустить разведывательный дрон.

Заявления Франции - это все-таки реальные намерения? Или это лишь политическая риторика?

Это выход на совершенно другой уровень. Еще два года назад шли дискуссии о том, давать ли нам тяжелое вооружение и артиллерию, в итоге говорили разве что о патронах, боеприпасах и разведывательных дронах. О танках и системах Patriot на страже наших городов речь даже не шла. Мы очень быстро привыкаем к хорошему, почему-то все забывают, чем мы воевали в начале полномасштабной войны, и какова ситуация сейчас.

Кроме того, у нас заканчивается советская техника. Возможно, это не очень хорошо, но мы вытащили все запасы такой техники из Европы и ряда других стран. Интересно, какой будет ситуация по этому вопросу уже через год.

Наш враг пытается реабилитировать, модернизировать и даже производить свои вооружения. У нас другое пополнение, и ситуация динамично меняется.

Если войска, например, Франции появятся в Украине, они, насколько я понимаю, стопроцентно столкнутся с россиянами на поле боя. Какими могут быть последствия?

Французские войска уже столкнулись с россиянами в Африке, геополитические последствия уже есть. Но столкновение на европейском театре войны - это другое дело. Уровень взаимоотношений России и Франции и санкции в отношении РФ станут совсем другими. Реакция на потенциальную гибель на поле боя небольшого французского подразделения будет серьезно отличаться.

Какой может быть реакция Запада? Возможен ли вариант развития событий, при котором страны НАТО, даже без мандата Альянса, проведут локальную или более масштабную военную операцию против России?

Я думаю, ответ НАТО будет дистанционным. Западный мир продемонстрирует решительную реакцию, если Россия использует тактическое ядерное оружие на территории Украины. И Соединенные Штаты уже предупредили Россию, что в таком случае она получит ответ в виде запуска до 500 томагавков. Именно поэтому в Средиземном море на ротационной основе находится американская авианосная группа.

Американцы могут использовать воздушное пространство стран НАТО, после чего Черноморский флот и группировка российских войск на территории Украины могут одновременно исчезнуть. Таким будет ответ на ядерный удар по Украине, который Россия наверняка должна была бы нанести 24 февраля 2022 года, но не решилась это сделать.

Насколько реален сценарий применения Россией тактического ядерного оружия в Украине?

Все возможно, но тактическое ядерное оружие, если оно будет применено в Украине, не будет эффективным. Действие тактического ядерного оружия на самом деле ограничено и может использоваться в крайнем случае на участке в 50 квадратных километров, но может уничтожить там все живое вокруг. Например, площадь города Харькова - 350 квадратных километра.

Применение тактического ядерного оружия может привести к гибели одной бригады. Однако россияне не смогут пойти на прорыв, потому что не способны двигаться широким фронтом. Если враг пойдет колонной, повторится 2022 год: колонна растянется, а логистика не сможет обеспечить существование войск на участках фронта. В итоге колонна будет просто уничтожена.

Поэтому я не понимаю логики использования этого оружия. Для чего, чтобы заразить территорию, а мы не могли ее в дальнейшем использовать? И реакция мира на подобные действия Москвы будет иной. Тогда Россия уже не сможет рассказывать Глобальному Югу о том, что якобы на нее напали, а ее войска защищаются от империалистов.

Таким образом, если Россия использует ядерное оружие против Украины, страны НАТО нанесут по ней ответный удар дальнобойными вооружениями?

По крайней мере Соединенные Штаты декларируют именно такую позицию. В рамках неформальной встречи россиянам это объяснили. Если Россия пойдет на применение тактического ядерного оружия в Украине, ситуация для нее серьезно изменится. Поддержки со стороны Китая или Индии уже не будет.

Кроме того, россияне не смогут оправдать использование ядерной страной тактического ядерного оружия против неядерного государства. Они не смогут сказать, мол, было нападение на территории, которые они записали в свою конституцию. Это абсурд. Мы тоже можем в свою Конституцию внести Белгород и Кубань, но этого не делаем.

Кремль переизбрал себе Владимира Путина на пост президента России, и сейчас Путин получил карт-бланш на принятие различных решений. Чего ждать Украине?

Ничего ждать не стоит. Я не вижу каких-то существенных изменений в России. Единственная проблема Кремля заключается в том, что Москва теряет свои возможности в регионах, которые медленно начинают это понимать. По моему мнению, ситуация в России более динамичная, чем это было в конце 1980-х годов в Советском Союзе. В СССР эти изменения начались с вводом войск в Афганистан и некоторыми авантюрами советского периода. Кризис в Советском Союзе в итоге завершился за 10-12 лет тем, чем он завершился. В России все разворачивается более стремительно - сейчас она на стадии СССР 1985-1986 годов.

Россия фактически уже прошла половину кризисного пути СССР. В те времена Советский Союз так же неспособен был выполнять часть своих функций. Там начались значительные перебои с питанием, проблемы в обществе и противостояния, которые уже в 1987-1988 годах активно начали проявляться в национальных республиках. И это все сейчас демонстрирует Россия: она не может обеспечить безопасность своих граждан. Уже в 2025-2026 годах ожидаются значительные проблемы с экономикой. Россия истощена и надеется на то, что выборы в США 2024 года позволят Москве получить политические дивиденды в виде влияния на политику наших партнеров, чтобы вырваться из капкана.

Удастся ли России из него вырваться? Посмотрим. Я сомневаюсь в этом. Очень многие люди в России пили шампанское, когда Дональда Трампа избрали президентом США, но уже через некоторое время стало понятно, что Трамп не тот, кого они ждали. Думаю, на этот раз будет то же самое.

Таким образом, переизбрание Путина в России ничего не изменило. Украине в этой ситуации надо держаться на тех резервах, которые есть, и на том, что дадут европейцы, и, надеюсь, в начале апреля - американцы.

У Путина фактически нет преемника. Появится ли этот преемник в ближайшие годы, и кто это будет - большой вопрос. По вашему мнению, может ли отсутствие преемника стать триггером падения политической системы РФ?

Эта проблема уже стала триггером. Путин не собирается отдавать власть, все истории о двойнике - это же безумие. Вокруг Путина на самом деле нет нужных людей. И с каждым разом становится все меньше тех, на кого можно положиться. Это же бандформирование, куда очень легко попасть, но выйти оттуда уже невозможно. Выход возможен только по сценарию Пригожина, другого варианта нет.

Если в Кремле надеются, что им удастся пересидеть, вырастить новое поколение детей и близких родственников, на которых можно переложить полномочия, то они ошибаются. В РФ не монархическая, а автократическая структура власти, поэтому это не тот вариант. И потому неизвестно, как они будут делить там власть, если что-то случится с Путиным.

России в ближайшие годы грозит, скорее, не дворцовый, а военный мятеж?

Думаю, да. В определенный момент военные поймут, что их используют втемную. Подобные события Путин пытался осуществить в Украине, однако у нас вообще другая ситуация. Украинские военные сознательные, они понимают, что защищают, и почему на фронте. А вот среди россиян ситуация другая - определенная категория их военных, особенно низшее звено, не понимает, что делает на войне. Одна часть приехала воевать, чтобы избежать проблем, вторая радуется от крови, а третья - зарабатывает на войне. Но подавляющее большинство вообще не понимает, что это за война, и что россияне здесь делают. Не понимают, кого и от кого освобождают, когда их здесь не любят.

Досидит ли Путин на посту президента до 2030 года?

Бог его знает. Медицина в России, особенно для больших людей, достаточно мощная. Поэтому могут его и сохранить. Но нужно ли ему это?

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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