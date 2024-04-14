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Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

Яна Ставская
14 апреля 2024, 15:59
Россия использует свои "консервы" в Конгрессе США.
Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле
Иран запустил десятки дронов по Израилю / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Принятие пакета помощи Израилю вместе с Украиной и Тайванем под вопросом, Россия задействует все методы влияния, чтобы этого не допустить, уверен военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По словам Коваленко, у России все еще есть влияние на Конгресс США через своих марионеток - они могут предложить принять помощь Израилю, исключив из пакета Украину.

"Ситуация будет патово-критическая. Если демократы откажутся – выедать мозг ложечкой будут уже им, а если согласятся, то о помощи Украине и Тайваню можно забыть, поскольку республиканцы убьют одним выстрелом двух зайцев - решат проблему с израильским лобби и интересы России будут учтены", - считает эксперт.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Он назвал "чудом", если помощь Израилю будет рассмотрена вместе с Украиной и Тайванем.

"И чтобы этого не произошло, Россия задействует всех своих марионеток", - написал Коваленко.

В то же время Коваленко не исключает , что в случае продолжения противостояния Ирана и Израиля поставки "Шахедов" в Россию снизятся, что, в свою очередь, скажется на интенсивности обстрелов РФ Украины.

Атака Ирана на Израиль - главное

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Отбивать атаку Израилю помогали США и Франция. Соседние страны также приняли меры по безопасности.

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова принялся рассматривать скорейшее утверждение пакета помощи Израилю.

Эксперты увидели в этом шанс и для ВСУ, так как пока что в данный законопроект включена и помощь Украине. Хотя, стоит отметить, разговоры об исключении из "израильского" проекта Украины ходили еще в феврале 2024 года.

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