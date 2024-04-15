Дуда выдал серьезное заявление о войне и заговорил о возможных переговорах с РФ

Президент Польши Анджей Дуда назвал нынешнюю ситуацию в Украине "очень сложной". Он призывает партнеров сделать "все возможное", чтобы Украина смогла вернуть все оккупированные российскими захватчиками территории.
"Ситуация в Украине очень сложная... Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует", - заявил Дуда в интервью LRT и добавил, что победа Украины - это знак того, что "международное право действует".
По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина нуждается в непрерывной помощи партнеров. Дуда отметил, что в данный момент нашей стране критически не хватает боеприпасов.
Говоря о потенциальных переговорах о мире с РФ и возможных уступках, польский президент отметил, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".
"Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоевыванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", - сказал Дуда.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о переговорах с Путиным. Он отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Впрочем, сейчас "российская война говорит против этого".
Российский диктатор Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров.
Больше интересных новостей:
- Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине
- Чей Крым: Дуда сделал новое заявление на фоне громкого дипломатического скандала
- "Хватит недоразумений": Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред