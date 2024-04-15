Дуда выдал серьезное заявление о войне и заговорил о возможных переговорах с РФ

Польский президент напомнил, что он "всегда говорил на международной арене", что Украина нуждается в непрерывной помощи партнеров.

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Дуда заговорил о мирных переговорах / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 22 отдельная механизированная бригада

Президент Польши Анджей Дуда назвал нынешнюю ситуацию в Украине "очень сложной". Он призывает партнеров сделать "все возможное", чтобы Украина смогла вернуть все оккупированные российскими захватчиками территории.

"Ситуация в Украине очень сложная... Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует", - заявил Дуда в интервью LRT и добавил, что победа Украины - это знак того, что "международное право действует".

По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина нуждается в непрерывной помощи партнеров. Дуда отметил, что в данный момент нашей стране критически не хватает боеприпасов.

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Говоря о потенциальных переговорах о мире с РФ и возможных уступках, польский президент отметил, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".

"Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоевыванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", - сказал Дуда.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о переговорах с Путиным. Он отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Впрочем, сейчас "российская война говорит против этого".

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров.

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