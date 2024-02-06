Чей Крым: Дуда сделал новое заявление на фоне громкого дипломатического скандала

Анджей Дуда сказал, что Украина должна восстановить контроль над международно признанными территориями, включая Крым.

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Анджей Дуда оправдался за свои слова о "невозвращении Крыма" / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда, который на днях неоднозначно высказался о возвращении Крыма Украине, оправдался и сделал новое заявление.

В частности, Дуда сказал в интервью Polskie Radio 24, что "Украина должна восстановить контроль над международно признанными территориями, включая Крым".

Также польский лидер прокомментировал свои слова о "невозвращении Крыма".

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"О моем пятничном интервью, прошу принять во внимание условность этого интервью. Это не был напряженный разговор с политиком. Это было интервью, которое мы частично воспринимали как спокойный, непринужденный разговор на разные темы, не обязательно очень серьезные. Что касается нашей позиции относительно российской агрессии против Украины и того, как должна закончиться война, то это восстановление международного права", — пояснил он.

Дуда подчеркнул, что восстановление международного права означает "возвращение Украины в ее международно признанные границы, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, включая Крым".

Он напомнил, что российская агрессия против Украины началась, в частности, с оккупации Крыма.

"И эта оккупация Крыма продолжается до сих пор. Россия должна покинуть оккупированные территории Украины. Украина должна восстановить контроль над всеми международно признанными территориями. Таким должен быть конец этой войне ", – сказал Дуда.

Заявление Дуды о возвращении Крыма под контроль Украины

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero слелал неоднозначное заявление о деоккупации Крыма.

В ответ на вопрос о Крыме, Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил польский лидер.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Дуды. Он заявил, что Польша признает украинские границы "начиная с Договора от 19 ноября 1990 года через Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года и Договор о границе от 28 января 2003 года".

Позже Дуда сказал, что Украина должна победить в войне против страны-агрессора России, а Варшава поддерживает свободу, суверенитет и независимость страны.

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