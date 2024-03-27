Сколько Британия могла бы провоевать с РФ: в The Telegraph узнали сроки и детали

Армия Королевства Великобритания потенциально могла бы вести полномасштабную войну с агрессором Россией не больше двух месяцев. Британцы нуждаются в оружии и боеприпасах. Об этом заявил глава штаба обороны страны, генерал-лейтенант Роб Маговен.
В материале The Telegraph говорится о том, что бывший министр обороны Марк Франсуа сказал Маговену следующее: "Британия не сможет сражаться с армией Путина дольше нескольких месяцев в полномасштабной стрелковой войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого". И сам Маговен это признал.
Также начальник штаба заявил, что у британских военных не хватает ресурсов, которые понадобились бы в случае возможной войны. Поэтому существуют "оперативные риски".
"Мы ясно дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы сейчас... не соответствует – во всех отраслях – угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - добавил Маговен и призвал государство выделить больше денежных средств на развитие противовоздушной ракетной обороны.
Впрочем, министр обороны Грант Шаппс подчеркнул, что любой такой конфликт Британия будет вести лишь совместно с союзниками по Североатлантическому альянсу.
Вооруженные силы Великобритании
Вооруженные силы Великобритании – армия Соединенного Королевства Великобритании. Главнокомандующий – монарх, король Карл III. Британские ВС находятся под управлением Оборонного Совета Министерства Обороны.
Главная задача войск состоит в защите Королевства, заморских территорий, обеспечение безопасности государства и участие в миротворческих миссиях международных организаций.
Великобритания состоит в НАТО.
Численность войск Великобритании – более 196 тысяч военных, пишет Википедия.
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