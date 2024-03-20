Сотник – о войне России с НАТО: будет махач с Западом, последний бой Кремля

Действиям, которые совершает страна-агрессор Россия, нет никаких рациональных объяснений, отметил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Для режима Путина война с НАТО – последний бой, - Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, YouTube

Глава Кремля Владимир Путин собирается устроить войну России против НАТО. Причину таких замыслов бессмысленно рассматривать с рациональной точки зрения. Об этом заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде читатель задал ему вопрос о том, зачем России война против Североатлантического альянса в условиях, когда оккупантам даже для захвата Бахмута и Авдеевки Донецкой области пришлось потратить несколько месяцев.

В ответ Сотник сказал, что рационального объяснения нет.

"Этот вопрос из серии рациональных вопросов, которые мне задавали в начале 2022 года перед вторжением. Например, зачем Путину вторгаться в Украину, он же не сможет ее взять. А я говорил: ребята, вы просите меня объяснить рационализм раковых клеток. Раковые клетки хотят завоевать организм. Молодцы, завоевали. Что дальше? Смерть организма, похороны и смерть раковых клеток. Рацио тут нет. Это просто будет махач с Западом. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем", это раз. "Это есть наш последний решительный бой", это два. Почему? А потому что! Рационального аргументированного ответа на эти паттерны быть не может. Ими заражена каждая клетка мозга совкопитека. Все они этого хотят", - подчеркнул Александр Сотник.

Смотрите чат с Александром Сотником на Главреде:

Война России против НАТО

Война РФ и НАТО – вероятный сценарий, считает министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, столкновение Альянса с Москвой возможно, если Украина проиграет войну.

Если Россия нападет на Финляндию и страны Балтии, ракеты полетят уже на ее территорию, считает военный эксперт Валентин Бадрак. В интервью Главреду он рассказал о том, что тогда речь пойдет уже о нелинейной войне, которой так боится Владимир Путин.

Россия может внезапно напасть на НАТО, предположил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Дипломат призвал не ждать аналога Перл-Харбора, а помогать Украине.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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