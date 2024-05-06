Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис не исключил возможность отправки войск в Украину.

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США могут вмешаться в конфликт, если Украина проиграет - конгрессмен Джеффрис / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, defense.gov, twitter.com/RepJeffries

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну. Кроме того, он не исключает, что США придется принимать участие в конфликте не только финансово, "но и с помощью наших военнослужащих".

В интервью CBS News он обвинил в задержке помощи в борьбе с Россией "пропутинскую фракцию" в Республиканской партии.

"Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих и женщин", - сказал Джеффрис. видео дня

По его словам, россиский диктатор Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз и при этом будет угрожать союзникам по НАТО.

Джеффрис отметил, что вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму и в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году.

"Неужели мы должны верить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал он.

Кто такой Хаким Джеффрис Хаким Секу Джеффрис — американский политик и юрист. Член Демократической партии. Он представляет район, который охватывает части восточного Бруклина и юго-западного Квинса в Нью-Йорке, передает Википедия. Корпоративный юрист по профессии, работал в компаниях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, затем в Viacom и CBS, прежде чем баллотироваться и работать в Ассамблее штата Нью-Йорк с 2007 по 2012 год. Джеффрис возглавляет Демократическую фракцию Палаты представителей с 2019 года. 30 ноября 2022 года Джеффрис был избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей США в 2023 году, сменив Нэнси Пелоси. После избрания республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты представителей

Войска НАТО в Украине - последние новости

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову. Об этом писала итальянская газета Repubblica. В статье говорится о том, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

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Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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