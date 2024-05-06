УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

Анна Ярославская
6 мая 2024, 09:28
313
Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис не исключил возможность отправки войск в Украину.
Хаким Джеффрис, военные США
США могут вмешаться в конфликт, если Украина проиграет - конгрессмен Джеффрис / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, defense.gov, twitter.com/RepJeffries

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну. Кроме того, он не исключает, что США придется принимать участие в конфликте не только финансово, "но и с помощью наших военнослужащих".

В интервью CBS News он обвинил в задержке помощи в борьбе с Россией "пропутинскую фракцию" в Республиканской партии.

"Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих и женщин", - сказал Джеффрис.

видео дня

По его словам, россиский диктатор Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз и при этом будет угрожать союзникам по НАТО.

Джеффрис отметил, что вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму и в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году.

"Неужели мы должны верить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал он.

Кто такой Хаким Джеффрис

Хаким Секу Джеффрис — американский политик и юрист. Член Демократической партии. Он представляет район, который охватывает части восточного Бруклина и юго-западного Квинса в Нью-Йорке, передает Википедия.

Корпоративный юрист по профессии, работал в компаниях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, затем в Viacom и CBS, прежде чем баллотироваться и работать в Ассамблее штата Нью-Йорк с 2007 по 2012 год.

Джеффрис возглавляет Демократическую фракцию Палаты представителей с 2019 года.

30 ноября 2022 года Джеффрис был избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей США в 2023 году, сменив Нэнси Пелоси. После избрания республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты представителей

Войска НАТО в Украине - последние новости

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову. Об этом писала итальянская газета Repubblica. В статье говорится о том, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО в Украину для борьбы с российскими оккупантами будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - заявил он.

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун заявил, что войск Североатлантического альянса не будет в Украине до тех пор, пока Украина туда не вступит.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины
Реклама

Главное за день

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

09:35 Украина
Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

09:28 Мир
РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

09:03 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает 80784

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс 24975

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим 12822

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ 11442

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Последние новости

10:07

Больше никаких мозолей: что делать, если натирает обувь

09:44

Крутят, как захотят: 4 знака зодиака, которые считаются величайшими манипуляторами

09:35

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

09:28

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

09:25

Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
09:03

РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

09:00

Наступление под Купянском и "мечты" о Харькове: какие планы у России в регионе

08:48

Байден может сняться с выборов в США: в Spiegel узнали, кто его заменит

08:47

Гороскоп на завтра 7 мая: Девам - безумная удача, Близнецам - откровенный разговор

Реклама
08:24

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины

08:10

Почему Украина не воспользовалась уголовным правом против Путина?мнение

07:51

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

07:11

Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

07:10

Только люди с орлиным зрением найдут кота за 7 секунд: загадка, с которой справится не каждый

06:10

Как РФ готовит диверсии в Европе и чего ожидатьмнение

05:10

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

03:03

Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

02:40

Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

02:10

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

01:20

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

Реклама
05 мая, воскресенье
23:44

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:41

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

22:40

РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

22:35

Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024Видео

21:53

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:24

Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

20:40

Нас ждет кровавое лето 2024?мнение

20:36

"Прилет" на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

20:31

Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

20:25

РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

19:26

"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

19:20

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

19:04

Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

18:53

В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

18:30

Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

18:08

Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

17:47

Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами

17:15

"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

16:19

Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

16:14

РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

Реклама
16:01

РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавшихФото

15:57

Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

15:53

Секрет внутри чашки: почему итальянцы не пьют капучино после 11 утраВидео

15:30

Рухнут планы Путина по Донбассу: военный объяснил, почему враг штурмует Часов Яр

15:23

Организовывал пыточные для пленных: в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном автоВидео

14:52

"Война есть?": Безуглая загремела в скандал - дала странный совет украинцам в Пасху

14:27

Церковный праздник 6 мая: что категорически запрещено делать в Светлый понедельник

14:13

Войска Франции в Украине: боец рассказал, какие задачи они могли бы выполнять

14:11

Ввод западных войск в Украину: Макрон жестко ответил на слова Пескова

13:55

У "голубки мира" Анфисы Чеховой из-за ботокса потек глаз

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять