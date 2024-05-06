Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну. Кроме того, он не исключает, что США придется принимать участие в конфликте не только финансово, "но и с помощью наших военнослужащих".
В интервью CBS News он обвинил в задержке помощи в борьбе с Россией "пропутинскую фракцию" в Республиканской партии.
"Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих и женщин", - сказал Джеффрис.видео дня
По его словам, россиский диктатор Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз и при этом будет угрожать союзникам по НАТО.
Джеффрис отметил, что вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму и в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году.
"Неужели мы должны верить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал он.
Кто такой Хаким Джеффрис
Хаким Секу Джеффрис — американский политик и юрист. Член Демократической партии. Он представляет район, который охватывает части восточного Бруклина и юго-западного Квинса в Нью-Йорке, передает Википедия.
Корпоративный юрист по профессии, работал в компаниях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, затем в Viacom и CBS, прежде чем баллотироваться и работать в Ассамблее штата Нью-Йорк с 2007 по 2012 год.
Джеффрис возглавляет Демократическую фракцию Палаты представителей с 2019 года.
30 ноября 2022 года Джеффрис был избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей США в 2023 году, сменив Нэнси Пелоси. После избрания республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты представителей
Войска НАТО в Украине - последние новости
НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову. Об этом писала итальянская газета Repubblica. В статье говорится о том, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО в Украину для борьбы с российскими оккупантами будет "опасной эскалацией".
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - заявил он.
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун заявил, что войск Североатлантического альянса не будет в Украине до тех пор, пока Украина туда не вступит.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
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