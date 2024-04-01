Генерал рассказал стоил ли скоро ждать войска НАТО в Украине

Виктор Ягун призывает украинцев не думать о том, что западные союзники собираются присылать в Украину гигантские массы своих войск.

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Войск НАТО в Украине не будет, пока страна не войдет в Альянс - Виктор Ягун / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

Войск Североатлантического альянса не будет в Украине ‒ до тех пор, пока Украина туда не вступит. Об этом в интервью Главреду сказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Это критическая ошибка. Войск НАТО в Украине не будет, пока страна не войдет в Альянс. На территории Украины могут появиться представители войск государств, которые являются членами НАТО, это вообще другая история. В рамках двусторонних договоренностей с Киевом могут прибыть, скажем, французы, поляки, литовцы, шведы и британцы. В ближайший период мы можем увидеть в Украине представителей отдельных подразделений. Что они будут делать? Военные силы этих стран могут обеспечить защиту наших тылов. Например, они могут взять под охрану северную границу с Беларусью. Интересно было бы посмотреть, как пошли бы вперед белорусы, понимая, что перед ними укрепрайоны, которые охраняются условными поляками или шведами. Хотя у самих шведов армия насчитывает 35 тысяч военных, поэтому их появление в Украине эфемерно. У нас некоторые бригады способны прикрыть всю Швецию. Какую роль могут выполнять французы, сказать трудно. У них есть экспедиционный корпус, который называется Иностранный легион. Впрочем, его численность - всего 20 тысяч военных", ‒ сказал он.

Ягун призывает украинцев не думать о том, что западные союзники собираются присылать в Украину гигантские массы своих войск.

"Мы не должны думать, что на Западе готовы отправить в Украину тысячи или миллионы войск. В свое время у французов, немцев и итальянцев были миллионные армии, но теперь война стала другой. Никто таким количеством войск уже не воюет, западный мир работает с технологиями. Сейчас гораздо безопаснее разорвать кассетный боеприпас где-то в воздухе, накрыть территорию в несколько футбольных полей и обеспечить себе спокойную жизнь на несколько дней вперед, чем ставить людей в окопы, чтобы они месяцами там сидели. Вместо наблюдательного пункта можно поставить видеокамеру, а чтобы не использовать авиацию, запустить разведывательный дрон", ‒ сказал он.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите на видео интервью Виктора Ягуна Главреду:

Военная помощь Украине от Запада

Украина ждет решение относительно помощи США в марте-апреле, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Штаты до сих пор не проголосовали за законопроект, которым предусмотрено более 60 миллиардов помощи для Украины. Республиканцы блокируют инициативу из-за вопроса границы с Мексикой, а Белый дом в отсутствии решение Конгресса не может выделять Киеву пакеты помощи.

Законодатели рассмотрят инициативу о помощи Украине и союзникам, сказал глава Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, также изучается возможность оплаты поддержки Киеву за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

Украина может недополучить военную помощь от ЕС, написали журналисты CNN. Как полагают в американской прессе, Европе не хватает согласованности и политической воли в вопросе поддержки Киева.

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