Найдут и уничтожат вражеские РЭБ: США передаст Украине мощные авиабомбы

Такие средства поражения смогут быть не просто устойчивыми к работе средств РЭБ, но и нацеливаться на эти станции также.

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США предоставят Украине авиабомбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, 18 отдельная бригада армейской авиации

Пентагон заключил контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 миллиона долларов, который предусматривает приобретение сенсоров для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Информация появилась на официальном сайте ведомства 3 мая 2024 года. Там сообщили, что такие средства поражения смогут быть не просто устойчивыми к работе средств РЭБ, но и нацеливаться на эти станции также.

Условия контракта предусматривают предоставление части таких комплектов для Украины, сообщил 4 мая украинский военный портал Defense Express.

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Как отмечает издание комплект Home-on GPS (или HOJ) является "достаточно компактным, стоит в 10 раз дешевле, чем его предшественники, а его компонентная база позволяет легко интегрироваться в систему наведения любого имеющегося авиационного высокоточного вооружения".

Вместе с тем, объемы и сроки предоставления Украине американских КАБов HOJ не разглашаются.

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Напомним, что США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд. США ведут переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить союзников, которая предоставит Украине помощь на сумму до 50 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Стало известно, что военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО. Этот запрет также расстраивает военных "Азова", поскольку не позволяет одному из самых опытных подразделений Украины проходить обучение с войсками НАТО.

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