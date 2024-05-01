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Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

Руслана Заклинская
1 мая 2024, 20:34обновлено 1 мая, 21:18
"Азову" запрещено получать западное оружие с 2017 года из-за обвинений в неонацизме, отметили в издании.
Военным 'Азова' не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times
"Азову" запрещено использовать западное оружие / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Полк "Азов" - известное элитное подразделение украинских войск, которое до последнего защищало Мариуполь от российских оккупантов, исключили из перечня получателей пакета военной помощи США из-за подозрений в неонацистских связях. В то же время военные этого подразделения не могут участвовать в учениях с НАТО в Европе. Об этом пишет британское издание The Times.

"В отличие от регулярных украинских войск, бойцы "Азова" будут лишены поставок из новой партии вооружения США, включая артиллерийские снаряды, бронетехнику и средства связи... "Азову" запрещено получать американское оружие с 2017 года из-за обвинений в неонацистских связях", - отметили в издании.

Этот запрет также расстраивает военных "Азова", поскольку не позволяет одному из самых опытных подразделений Украины проходить обучение с войсками НАТО.

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"Нас не волнует нехватка американских денег или финансирования - нас гораздо больше волнует то, что нам не позволят тренироваться с подразделениями НАТО за пределами Украины", - сказал штабной офицер бригады Илья Самойленко.

Он добавил, что "Азов" является одним из немногих украинских подразделений, чьи солдаты, унтер-офицеры и офицеры соответствуют стандартам НАТО. Однако, по словам офицера бригады, из-за запрета "мы (бойцы "Азова" - ред.) испытываем недостаток американского оружия и лишены права участвовать в учениях или учебных программах с американскими армиями или армиями НАТО в Европе".

Также военные "Азова" отрицают обвинения в неонацизме. В бригаде отмечают, что среди них есть люди разных этнических и религиозных групп, в том числе и солдаты-евреи.

"Здесь есть люди как с правой, так и с левой стороны политического спектра, так же, как и в армии США. Ни раса, ни религия, ни политическая идеология не имеют большого значения для наших солдат, которые сражаются в этой войне", - рассказал один из военных.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, украинские военные недавно успешно поразили скопление российских войск в селе Роговое Луганской области. Специалисты по OSINT отмечают, что удар нанесли кассетными снарядами дальнобойных ракет ATACMS по тренировочному пункту оккупантов.

Также бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Силам обороны Украины необходимо привлекать больше людей в войска, чтобы обеспечить ротацию подразделений и дать им время на отдых.

Как сообщал Главред, оккупанты смогли продвинуться в направлении Часового Яра. Россияне пересекли канал Северский Донец-Донбасс на южном фланге, сообщил эксперт издания Bild Юлиан Рёпке.

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