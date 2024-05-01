Украине нужно мобилизовать больше людей в армию: генерал Ходжес назвал причину

Силам обороны важно привлечь большее количество людей в войско. Это создаст возможность для ротации подразделений. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет New Voice.
"Среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - отметил генерал.
По его словам, привлечение новых людей позволит выводить подразделения из зоны боевых действий на отдых продолжительностью 3-4 месяца. За это время военные смогут восстановить силы, получить новую технику, пополнить запасы и провести обучение.
Ходжес также отметил, что если ВСУ стремятся осуществлять наступательные операции, а не только находиться в обороне, им нужно обновлять состав подразделений большим количеством новобранцев. Это поможет украинским Силам обороны иметь стабильную ротацию и необходимый резерв для активных действий.
Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, который занимал должность командующего армией США в Европе.
Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.
Мобилизация в Украине - последние изменения
Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.
Также Кабинет министров Украины с 1 апреля 2024 года принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения военным в размере 70 тысяч гривен. Эту выплату получат те, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.
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