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Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

Юрий Берендий
30 апреля 2024, 19:06
В Польше отмечают, что не будут защищать мужчин-уклонистов на территории Польши и готовы помочь Украине вернуть их в случае официального обращения.
Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину
В Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Официальные переговоры между официальным Киевом и Европейским Союзом по возвращению военнообязанных мужчин в Украину продолжаются. В то же время, в Польше призывают к принятию на уровне ЕС соответствующего решения о выдаче разрешений на проживание украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает издание WNP.

Отмечается, что во вторник 30 апреля заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире TVP Info отметил, что в случае официального обращения со стороны Украины польское правительство может принять решение о непродлении вида на жительство на территории Польши для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Мы точно не будем защищать уклонистов", - ответил Шейна.

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Он подтвердил, что в случае такой ситуации убедит главу МИД Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения. Он также отметил, что пока нет официальной позиции по этому вопросу из-за отсутствия коммуникации между правительствами Украины и Польши.

В то же время, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша спрашивали о заявлении Шейны во время пресс-конференции после заседания правительства во вторник, и он подтвердил, что это было одной из тем обсуждения на Совете министров.

"Если Украина обратится за поддержкой или помощью, мы в таком случае всегда окажем поддержку и помощь", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что очень важно, "чтобы это были решения на европейском уровне".

Он также отметил, что официальные переговоры между Украиной и Европейским Союзом на эту тему продолжаются.

"Решение на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", - подчеркнул министр.

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Что известно о новом законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Украина приостановила консульские услуги военнообязанным за рубежом - возвращение мужчин в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина не будет в принудительном порядке возвращать граждан, которые подлежат мобилизации из стран Европейского Союза. По ее словам, обновление военно-учетных данных имеет целью определить потенциальное количество украинцев, которых государство могло бы мобилизовать.

Согласно постановлению Кабмина №443, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить или обновить внутренние и заграничные паспорта в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Украинцам за рубежом не будут раздавать повестки, сказали в Министерстве обороны Украины. Обновить свои военно-учётные данные военнообязанные смогут через консульские учреждения или электронный кабинет.

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