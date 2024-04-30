Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

Важное для Украины решение может быть принято уже в июле на саммите НАТО.

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Польша может начать сбивать ракеты над Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Польша может начать сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении Польши. Соответствующее решение уже летом может принять НАТО. Об этом заявил экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение может быть принято в июле в Вашингтоне на саммите НАТО.

"Но сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбиваться польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодня польская сторона не имеет", - сказал Онишкевич. видео дня

Отмечается, что для принятия такого решения партнеры по НАТО должны согласиться на применение союзнических средств ПВО или не выступать против. В будущем может быть принято решение о полной защите неба над западной частью Украины. В то же время это потребует больше времени.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Владимир Зеленский 11 апреля заявил, что Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО в этом году. По его словам, российский диктатор Путин стремится уничтожить Украину, поэтому такому решению нет альтернатив.

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией. Об этом 9 апреля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

4 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

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