Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

Польша может начать сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении Польши. Соответствующее решение уже летом может принять НАТО. Об этом заявил экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, сообщает Укринформ.
Соответствующее решение может быть принято в июле в Вашингтоне на саммите НАТО.
"Но сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбиваться польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодня польская сторона не имеет", - сказал Онишкевич.видео дня
Отмечается, что для принятия такого решения партнеры по НАТО должны согласиться на применение союзнических средств ПВО или не выступать против. В будущем может быть принято решение о полной защите неба над западной частью Украины. В то же время это потребует больше времени.
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Президент Владимир Зеленский 11 апреля заявил, что Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО в этом году. По его словам, российский диктатор Путин стремится уничтожить Украину, поэтому такому решению нет альтернатив.
Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией. Об этом 9 апреля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
4 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО.
Курс Украины на членство в НАТО и ЕС
7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.
За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.
19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.
21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.
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