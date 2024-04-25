Новая выплата украинским военным: кто имеет право поолучать 190 тысяч грн

Кабинет министров недавно принял решение о новом финансовом вознаграждении военнослужащим в размере 70 тысяч гривен (но есть определенные нюансы).

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Как военным получать 190 тысяч грн выплат? / коллаж Главред, фото УНИАН

Кабинет министров с 1 апреля 2024 года принял решение о выплате дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. Как говорится в разъяснении портала АрмияInform, эта выплата может применяться уже с апреля 2024.

Ее могут получить военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. И она предусмотрена специально для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с русскими оккупантами.

Как говорят чиновники, получать выплаты смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны либо наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Кроме того, на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на временно оккупированных страном-агрессором Россией территориях, а также на территории врага.

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Именно поэтому теперь находящиеся на передовой военнослужащие потенциально смогут получать выплаты общей суммой в 190 тысяч гривен:

денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20, 100 грн);

100 тысяч грн "боевых";

70 тысяч грн нового вознаграждения.

Но, говорят эксперты, по этой выплате могут быть нюансы. Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества суток выполнения боевых задач, то по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина иное: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач". То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда у бойца накопится 30 дней выполнения боевых задач.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Выплаты семьям погибших бойцов ВСУ - последние новости

2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский также подписал законопроект №10313 относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Военные смогут проходить лечение за границей сроком до 12 месяцев и не проходить лично каждые 4 месяца ВЛК.

В случае гибели военнослужащего его семья должна будет получить в размере 15 миллионов гривен.

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