Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

Украинских военных, которые с начала полномасштабного вторжения находятся на фронте отправят на отдых, отметили в Генштабе ВСУ.

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Украинских фронтовиков отправят на отдых / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Подразделения ВСУ, которые принимали участие в военных действиях с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отправят на отдых в рамках плановой ротации. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригады на отдых", - отметили в сообщении.

Генштаб ВСУ пояснил, что также проводится комплекс мероприятий по усилению бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на линии фронта. Решение удалось принять после анализа численности подразделений, которые ранее не принимали активного участия в боевых действиях.

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"Высвобожденные тысячи военнослужащих направлены в боевые части. Этот процесс будет продолжаться и дальше", - заверили в Генерельном штабе ВСУ.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Ротация военных - заявления Сырского и Зеленского

Как сообщал Главред, находясь на фронте главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что несмотря на сложную ситуацию на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующим военнослужащим необходима ротация. В интервью для телеканала Channel 4 News он подчеркнул, что мобилизация - это вопрос справедливости, поскольку некоторые люди участвуют в войне с первых дней, а другим также нужна возможность отдохнуть.

Также Сырский заверил, что процесс ротации уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. По его словам ротация - один из его приоритетов, поскольку некоторые воинские части с первых дней широкомасштабного вторжения РФ воюют.

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