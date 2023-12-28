"Мобилизация 500 тысяч": у Зеленского откровенно высказались насчет ротации войск

ВСУ нужно комплектовать новые бригады и проводить ротации, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал вопрос мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/М.Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг мобилизации и обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в личном составе.

Отвечая на вопрос Канала 24 по поводу предложения о мобилизации 500 тысяч лиц, он сказал, что эти цифры еще не окончательные.

"Цифры в 400-500 тысяч дискутируются на уровне профильного комитета и на уровне военных. Кроме того, это не говорится о том, чтобы одновременно взять 500 тысяч, процесс планируют растянуть в год. Нужно комплектовать новые бригады, проводить ротации, если мы хотим провести определенные демобилизации, также нужно заменять людей", – отметил представитель ОП.

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Он напомнил, что линия фронта простирается 1300 километров, и там находится более 400 тысяч оккупационных военных, поэтому Украине необходимо немало бригад, чтобы сдерживать врага.

"Это не вопрос даже потерь, не вопрос раненых, это вопрос логистики, как таковой, и Великой войны, которая идет уже два года. Поэтому к цифрам нужно спокойно относиться, они будут продискутированы вместе с военными, и соответствующие комитеты выйдут на те цифры, которые нам нужны", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, речь не идет об одномоментной мобилизации. Она будет растянута во времени, учитывая, что война долгая.

"Люди, которые из патриотических соображений, абсолютно искренне пошли вначале воевать, понятно, что физически и психологически не могут воевать так долго. Их нужно как-то заменять, их нужно переводить через ротационный механизм, и это нужно все обсудить", – добавил Подоляк.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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