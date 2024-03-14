Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации

Россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районах Роботино, Вербово, сообщил главнокомандующий ВСУ.

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Сырский посетил бойцов на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Запорожскую область. Он продолжает работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении.

"Продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем", - заявил он на странице в Facebook.

Сырский отметил, что россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районах Роботино, Вербово, но без особого успеха.

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"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", - заявил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в таких условиях надежную защиту украинских военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", - отметил он.

При этом он заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае.

"Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад", - добавил Сырский.

Ситуация на Запорожском направлении: что известно

Напомним, что в Запорожье взорвали склад и базу РФ вместе с техникой. Во временно оккупированных Токмаке и Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители рассказали о громких взрывах.

В ВСУ рассказали о "мясных штурмах" на Запорожье. Россияне несут потери и отправляют на фронт неслаженный и хуже подготовленный резерв, который ВСУ быстро выбивают, сказал Лиховий. Однако, россияне на этом направлении сосредотачивают значительные силы.

Майор ВСУ раскрыл планы россиян на новое наступление на Запорожье. Аналитик Алексей Гетьман отмечает, что цель оккупантов на Запорожском направлении заключается в том, чтобы максимально отбросить Силы обороны Украины от Токмака.

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