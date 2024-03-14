'Затишье на фронте': в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

В разведке Минобороны Британии сообщили, что на Донбассе фиксируют замедление продвижения российских оккупационных войск.
Согласно сообщению разведки, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.
Однако, отмечается, что среднее количество сообщений о еженедельных атаках РФ уменьшилось на 60% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак.
Несмотря на то, что Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города в феврале, с тех пор продвижение остановилось.
"Очень вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в течение следующих недель, поскольку Россия будет продолжать восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Напомним, что ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой. На указанном направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать. Продвижение врага прекращено. При этом села Бердичи и Тоненькое противник частично контролирует.
У ВСУ серьезный дефицит снарядов. По данным издания, украинские военные выражают серьезные опасения из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов.
Больше военных новостей:
- Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали детали боев на территории РФ
- Угроза массированного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ
- Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Bloomberg