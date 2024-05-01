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Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

Дмитрий Видоменко
1 мая 2024, 20:27
Американская армия намерена заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, на новую версию M2A4E1 - имеющую систему активной защиты.
Пентагон, Брэдли
Помощь США Украине - Пентагон поменяет Bradley для ВСУ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

В Минобороны США (Пентагоне) рассматривают возможность заменить все единицы боевых машин пехоты Bradley, которые ране были переданы Украине, обновленным вариантом такой техники ‒ с системой активной защиты. Об этом сообщили в Исполнительном управлении программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).

В частности, сообщается, что армия США получила финансирование для закупки новой версии Bradley — M2A4E1 — за каждую такую БМП, которую ВСУ получила ранее.

К слову, презентация модификации M2A4E1 Bradley состоялось еще на прошлой неделе на полигоне штате Мэн.

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"M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", — заявили американские офицеры.

К тому же, говорят эксперты, в M2A4E1 установлен усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

До того в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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