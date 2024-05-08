Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

Украинские защитники отрезали оккупантов от поставок боеприпасов в городе, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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Украинские военные заблокировали оккупантов, которые прорвались к городу Красногоровка / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты прорвались к Красногоровке в Донецкой области. Однако подразделения Сил обороны Украины заблокировали штурмовые группы российской армии. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире Армия TV.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - рассказал Волошин.

По его словам, украинские защитники отрезали оккупантов от поставок боеприпасов.

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"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - отметил спикер.

Также Волошин рассказал, что российские войска осуществляют штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытаются штурмовать восточную часть Первомайского. Возле Невельского оккупанты заходят малыми группами, контратакуют, однако ВСУ успешно их отбивают.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте 8 мая

Напомним, на фронте в Украине наблюдается одна из самых угрожающих ситуаций с начала полномасштабного вторжения России, заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Российские оккупанты готовятся к новому наступлению. Точный сценарий которого пока неизвестен, однако Жорин предполагает, что РФ может готовить атаку на Харьков.

Также оккупанты могут готовить наступление на севере Украины, поскольку они формируют группировку войск в Курской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, враг активизировал штурмовые действия на восточном направлении Харьковской области, но пока безуспешно.

Как сообщал Главред, россияне продолжают попытки захватить остров Нестрига в Херсонской области, используют даже гидроциклы. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что оккупанты сталкиваются с большими потерями из-за проведения штурмовых действий с воды.

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