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Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

Юлия Закрепа
8 мая 2024, 13:30
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Россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать, заявил Евлаш.
Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах
Россия готовит комбинированные атаки по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что украинцы должны быть готовыми к тому, что страна-агрессор Россия будет продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества различных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить", - заявил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются бить по различным объектам.

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"Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - отметил он.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Ракетный удар по Украине 8 мая: что известно

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне масштабно атаковали Украину ракетами. после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбито 8 из 12 ракет. Оккупанты уже не впервые в этом году бьют именно по Стрыйскому району. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе. По информации, жертв и пострадавших нет.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях. Под удар попали объекты генерации в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

В Украине сегодня массово будут выключать свет. Российские оккупанты ночью выпустили по энергетической инфраструктуре в ряде областей нашей страны более 50 ракет и 20 дронов-камикадзе "Шахед". Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции.

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