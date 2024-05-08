УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - Коваленко

Алёна Воронина
8 мая 2024, 13:00
780
Мы не сразу увидим результат помощи Украине от США по всей линии боевого соприкосновения, предоставление этой помощи будет иметь накопительный эффект.

Украинские военные, Александр Коваленко
Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Помощь от США, которая будет поступать в Украину, будет иметь накопительный эффект. Мы не увидим результата от предоставления этой помощи по всей линии боевого соприкосновения сразу.

Будет происходить постепенное накопление различной военной техники, артиллерии, боеприпасов и других компонентов. Определенный эффект стабилизации ситуации мы увидим во второй половине-конце мая, но не раньше. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду.

Коваленко отметил, что российские оккупанты сейчас пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте. Захватчики хотят захватить больше украинских территорий до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США.

"Сейчас россияне пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте, чтобы успеть захватить как можно больше территории Украины до момента, когда Силы обороны получат возможность более эффективно противостоять их мясным штурмам и нашествию", - сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

По его словам, стоит быть готовыми к тому, что в ближайшее время российские захватчики будут иметь определенное продвижение на фронте.

"В определенной степени сложилась патовая ситуация: мы должны понимать, что в ближайшее время будет небольшое продвижение противника. И оно продолжится, пока Силы обороны не восстановят свои способности для повышения возможности противодействия угрозам", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина пополнила запасы ракет к Patriot. Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot.

Также сообщалось, что Украине с лета начнут поставлять F-16 - стало известно, когда ждать первую и вторую партии самолетов. Нидерланды передадут Киеву 24 самолета.

Напомним, Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot. В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

14:12 Синоптик
Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:59 Украина
В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 89154

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов 19002

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 17291

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО 11583

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Последние новости

14:21

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд Евровидения

14:17

К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

14:12

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

13:59

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:49

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способВидео

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
13:32

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:30

Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

13:00

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - КоваленкоВидео

12:37

Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

Реклама
12:33

Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

12:27

Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкойВидео

12:00

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

11:42

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствияВидео

11:31

В Украине сегодня массово будут выключать свет: в Укрэнерго назвали период времени

11:28

Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

11:17

Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

11:12

Почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост: Романенко дал неожиданный ответ

11:05

Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

11:00

А все говорили развелись: Каменских с любовью поздравила Потапа

10:54

Момент попал на видео: Киркоров жестко опозорился перед своими друзьямиВидео

Реклама
10:49

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Козлам - грядут крупные проблемы, Обезьянам - удачный шопинг

10:36

"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

10:13

Когда выступит Украина на Евровидении: результат жеребьевки финалистов

10:13

"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждогоВидео

09:52

РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено: детали

09:43

Оккупанты продвинулись возле Старомайорского и в Красногоровке - DeepState

09:36

Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

09:23

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

09:10

РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВОФото

08:56

Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины: Зеленский отреагировал на жестокую атаку

08:39

Россияне продвигаются в двух областях: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:35

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

08:15

Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали людиФотоВидео

08:10

Путин официально стал узурпатороммнение

07:41

Jerry Heil травмировалась на сцене в прямом эфире Евровидения-2024

07:16

Оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях - Минэнерго

06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

Реклама
04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:30

Аlyona Аlyona и Jerry Heil попали в финал Евровидения - первая реакция артистокВидео

00:32

В оккупированном Луганске "прилет": мощно горит нефтебазаВидео

00:18

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиковВидео

00:00

"Людей не считают, техники много": офицер раскрыл ситуацию на Купянском направлении

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять