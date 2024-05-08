Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - Коваленко

Мы не сразу увидим результат помощи Украине от США по всей линии боевого соприкосновения, предоставление этой помощи будет иметь накопительный эффект.

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Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Помощь от США, которая будет поступать в Украину, будет иметь накопительный эффект. Мы не увидим результата от предоставления этой помощи по всей линии боевого соприкосновения сразу.

Будет происходить постепенное накопление различной военной техники, артиллерии, боеприпасов и других компонентов. Определенный эффект стабилизации ситуации мы увидим во второй половине-конце мая, но не раньше. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду.

Коваленко отметил, что российские оккупанты сейчас пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте. Захватчики хотят захватить больше украинских территорий до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США.

"Сейчас россияне пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте, чтобы успеть захватить как можно больше территории Украины до момента, когда Силы обороны получат возможность более эффективно противостоять их мясным штурмам и нашествию", - сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

По его словам, стоит быть готовыми к тому, что в ближайшее время российские захватчики будут иметь определенное продвижение на фронте.

"В определенной степени сложилась патовая ситуация: мы должны понимать, что в ближайшее время будет небольшое продвижение противника. И оно продолжится, пока Силы обороны не восстановят свои способности для повышения возможности противодействия угрозам", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина пополнила запасы ракет к Patriot. Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot.

Также сообщалось, что Украине с лета начнут поставлять F-16 - стало известно, когда ждать первую и вторую партии самолетов. Нидерланды передадут Киеву 24 самолета.

Напомним, Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot. В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

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