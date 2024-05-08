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РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено: детали

Алёна Воронина
8 мая 2024, 09:52
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Также оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонщины - погибла женщина, еще два человека в больнице.
Ракета, ракетный удар, спасатели
РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено/ коллаж: Главред, фото иллюстративное: минобороны РФ, ГСЧС Украины

Российские оккупанты утром в среду, 8 мая, нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Херсоне. В результате атаки были повреждены колеи и вокзал города.

Об этом сообщили в Укрзализныце. После атаки было временно ограничено движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев.

"Укрзализныця снова под прицелом врага!" Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены колеи и вокзал города. Сейчас движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно везут автобусами. Сейчас все 99 пассажиров в безопасности", - говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику.

Из-за атаки Херсон частично без света

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что вследствие российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены колеи. Поэтому движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев железнодорожники временно ограничили в Николаев. Для пассажиров, следовавших в Херсон или в обратном направлении, организован подвоз автобусами", - отметил глава ОВА.

Обстрел оккупантами вокзала и колеи в Херсоне
Обстрел оккупантами вокзала и колеи в Херсоне/ Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

В результате обстрела Херсонщины погибла женщина

Также российские захватчики в ночь на 8 мая обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате в своем доме погибла женщина 1959 года рождения, еще два человека получили ранения и находятся в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Этой ночью российские войска обстреляли Белозерку. Оккупанты снова крыли огнем дома местных жителей. В результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека - ранены. В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранение лица и руки. Также сейчас в медучреждении находится 65-летняя потерпевшая, у которой диагностировали контузию и взрывную травму. Состояние женщины оценивается как средней тяжести", - рассказал глава ОВА.

Кто такой Александр Прокудин?

Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

Удар ракетами и дронами по Украине 8 мая - что известно

В ночь на среду, 8 мая, страна-агрессор РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами. В Киевской области в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях. Под удар попали объекты генерации в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

После этого стало известно, что в результате ракетного удара по Украине 8 мая были повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди. В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину травмы получил ребенок восьми лет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую атаку. Он отметил, что Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины. Российская армия жестоко атаковала Украину в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить вражеских воздушных целей. РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов. В результате противовоздушного боя защитники украинского неба уничтожили 59 воздушных целей.

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